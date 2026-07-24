A qué hora pelea Fernanfloo vs. Plex en La Velada del Año 6 y dónde ver EN VIVO

Todos se preguntan a qué hora pelea el youtuber salvadoreño Fernanfloo vs. Plex en La Velada del Año 6. Aquí los detalles.

Fernanfloo volverá a subir al ring este sábado 25 de julio de 2026 para enfrentar al español YoSoyPlex en uno de los combates principales de La Velada del Año 6. La pelea se realizará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y tendrá especial atención en El Salvador y el resto de Centroamérica.

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El enfrentamiento entre ambos creadores será el noveno de los diez combates programados, inmediatamente antes de la pelea estelar entre IlloJuan y TheGrefg. Por ese motivo, Fernanfloo y Plex aparecerán durante el tramo final de una jornada que también incluirá diferentes espectáculos musicales.

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¿A qué hora pelea Fernanfloo contra Plex en Centroamérica?

La pelea entre Fernanfloo y Plex está prevista aproximadamente para las 12:30 a. m. del domingo en España. Trasladado a los horarios de Centroamérica, el combate podría comenzar cerca de estas horas:

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 4:30 p. m.

4:30 p. m. Panamá: 5:30 p. m.

Se trata de un horario estimado y no de una hora exacta. El inicio puede adelantarse o retrasarse según la duración de los ocho enfrentamientos anteriores, las entradas al ring, las pausas y las actuaciones musicales. La organización confirmó el orden de las peleas, pero el desarrollo de un espectáculo en directo impide establecer con precisión cuándo empezará cada combate.

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¿A qué hora comienza La Velada del Año 6?

La transmisión general de La Velada del Año 6 comenzará a las 19:00 horas de España, equivalentes a los siguientes horarios en Centroamérica:

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Panamá: 12:00 p. m.

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El evento podría extenderse durante aproximadamente ocho horas debido a que tendrá diez combates y diferentes presentaciones musicales. Por eso, quienes quieran ver la pelea de Fernanfloo deberán seguir la transmisión y estar atentos al avance de la cartelera.

¿Dónde ver Fernanfloo vs. Plex EN VIVO?

El combate de Fernanfloo vs. Plex podrá verse gratis y EN VIVO mediante los canales oficiales de Ibai Llanos en:

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Twitch: twitch.tv/ibai.

twitch.tv/ibai. YouTube: Ibai Llanos.

Ibai Llanos. TikTok: @ibaillanos

No será necesario contratar una suscripción especial para acceder a la emisión. La transmisión incluirá los combates, las entradas de los participantes, entrevistas y las presentaciones musicales realizadas entre cada pelea.

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Fernanfloo vs. Plex será la novena pelea de la cartelera

Antes del enfrentamiento del salvadoreño se disputarán estos ocho combates:

Fabiana Sevillano vs. La Parce Clersss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Viruzz vs. Gero Arias Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Samy Rivers vs. RoRo

Luego llegará el turno de Plex vs. Fernanfloo, mientras que IlloJuan vs. TheGrefg cerrará La Velada del Año 6 como combate estelar.

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¿Fernanfloo ya peleó en La Velada del Año?

Esta será la segunda participación de Fernanfloo en el evento organizado por Ibai Llanos. El creador salvadoreño debutó en La Velada del Año 3, cuando derrotó a Luzu por decisión dividida.

Plex también llegará con experiencia previa y un triunfo en su historial: participó en la cuarta edición y venció al mexicano El Mariana. Los dos se presentarán invictos en este tipo de eventos cuando se enfrenten en Sevilla.