A qué hora pelean TheGrefg vs. IlloJuan en La Velada del Año 6 y dónde ver EN VIVO

Esta es otra de las peleas de La Velada del Año 6 que muchos quieren ver. Aquí te dejamos a la hora que comienza.

TheGrefg e IlloJuan protagonizarán el combate estelar de La Velada del Año 6 este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El enfrentamiento cerrará una cartelera compuesta por diez peleas y diferentes presentaciones musicales.

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La pelea reunirá a dos de los creadores de contenido más populares de España. TheGrefg llegará con experiencia después de su victoria ante WestCOL en la edición anterior, mientras que IlloJuan realizará su debut en el ring del evento organizado por Ibai Llanos.

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¿A qué hora pelean TheGrefg vs. IlloJuan en Centroamérica?

La organización no comunicó una hora exacta para el combate entre TheGrefg e IlloJuan, debido a que su comienzo dependerá de la duración de las nueve peleas anteriores, las entradas de los participantes y las actuaciones musicales.

Al tratarse del último enfrentamiento de la cartelera, se estima que podría comenzar cerca de los siguientes horarios:

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: aproximadamente a las 5:30 p. m.

aproximadamente a las Panamá: aproximadamente a las 6:30 p. m.

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La Velada comenzará a las 19:00 horas de España y se espera que dure aproximadamente ocho horas. La edición anterior, por ejemplo, se extendió hasta cerca de las 2:30 de la madrugada.

¿A qué hora de Centroamérica empieza La Velada del Año 6?

La transmisión general de La Velada del Año 6 comenzará este sábado en los siguientes horarios de Centroamérica:

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Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Panamá: 12:00 p. m.

El evento incluirá diez combates y cinco presentaciones musicales. Por eso, quienes quieran ver el main event deberán estar atentos al avance de la cartelera y no tomar el horario estimado como una programación definitiva.

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¿Dónde ver TheGrefg vs. IlloJuan EN VIVO?

La pelea entre TheGrefg e IlloJuan, al igual que toda La Velada del Año 6, podrá verse gratis y EN VIVO mediante los canales oficiales de Ibai Llanos en:

Twitch: twitch.tv/ibai.

twitch.tv/ibai. YouTube: Ibai Llanos.

Ibai Llanos. TikTok: @ibaillanos

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TheGrefg vs. IlloJuan será la última pelea de la cartelera

El enfrentamiento cerrará La Velada del Año 6 después del combate entre Plex y Fernanfloo. Este es el orden de las diez peleas:

Fabiana Sevillano vs. La Parce Clersss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Viruzz vs. Gero Arias Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Samy Rivers vs. RoRo Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. TheGrefg

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¿TheGrefg ya peleó en La Velada del Año?

TheGrefg disputará su segundo combate consecutivo en el evento. En La Velada del Año 5 derrotó al colombiano WestCOL por nocaut técnico en el tercer asalto, en una actuación que lo coloca como el participante con mayor experiencia para este enfrentamiento.

IlloJuan, en cambio, tendrá su primera pelea. El streamer malagueño comenzó la preparación con poca experiencia deportiva, pero su equipo aseguró que logró reducir la diferencia inicial mediante un trabajo enfocado en la defensa, los desplazamientos y la lectura del combate.