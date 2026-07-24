Saprissa expone a Fedefútbol: la denuncia de Roberto Artavia por el trato que favorece a Alajuelense y Herediano

Roberto Artavia cuestionó duramente la falta de representación de Saprissa dentro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

Este viernes, Roberto Artavia conversó con Teletica Deportes en una extensa entrevista que abordó varios temas. Uno de ellos fue una situación que incomoda al presidente del Deportivo Saprissa desde principios de año.

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Los tibaseños quedaron sin representación dentro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol después de que Artavia perdiera la elección ante Stewart Gómez, dirigente del fútbol playa.

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Desde entonces, el jerarca morado considera que el club quedó en una posición desigual frente a sus rivales que sí cuentan con dirigentes integrados a la cúpula del fútbol tico, como es el caso de Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano: tanto Joseph Joseph como Jafet Soto son presidentes de sus respectivos clubes y, al mismo tiempo, forman parte del Comité Ejecutivo de Fedefútbol.

“No es buena gobernanza”

Artavia aseguró que no todos los clubes de la Primera División cuentan con las mismas posibilidades de participar en las decisiones. “La buena gobernanza debe tener claridad de visión, dirección, estrategia y que todo esté en la misma dirección, eso no se está dando hoy en el fútbol nacional, hay divergencia, en Federación hay cinco equipos de Unafut que están y cinco que no, la información nos llega de manera asimétrica, eso no es buena gobernanza”, indicó.

El mandamás de Saprissa reveló que mantuvo una charla sobre este tema con Osael Maroto, presidente de la Federación: “Conversamos del tema y vamos a trabajar ojalá juntos desde Unafut y Federación para tratar de encontrar una mejor dinámica y estructura de gobernanza respetando las potestades que existen, yo no estoy cuestionando la potestad de Federación para decidir o no, lo que cuestiono es que se discutió un tema por más de cuatro horas y dos reuniones en Unafut, se tomó una decisión y la Federación toma algo totalmente diferente”.

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“Yo me sentí pintado en la pared, pasamos cuatro horas en dos reuniones diferentes viendo un tema para que luego en cuestión de minutos, otro grupo de personas, donde había cinco representantes que estuvieron en la discusión de Unafut, decidieran algo diferente y no se defendiera, vehementemente, la posición que llevaban”, sentenció Artavia.

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Los acuerdos de UNAFUT que fueron ignorados por la Fedefútbol

Las críticas de Artavia aparecen después de una serie de acuerdos importantes adoptados dentro de UNAFUT que finalmente no tuvieron peso en las decisiones de la Fedefútbol.

El primero fue el respaldo de los clubes de Primera División a la candidatura del propio Roberto Artavia para ocupar un puesto en el Comité Ejecutivo. Sin embargo, la elección terminó favoreciendo a Stewart Gómez, jerarca del fútbol playa, y Saprissa quedó sin representación dentro del principal órgano federativo.

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Artavia quedó al margen del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol (Saprissa).

El segundo antecedente estuvo relacionado con la propuesta de un repechaje entre Jicaral y Escorpiones. La decisión final de la Federación estableció que la serie fuera disputada por Guadalupe y Escorpiones, aunque el enfrentamiento nunca llegó a celebrarse debido a la deuda que mantenían los guadalupanos con la Caja Costarricense de Seguro Social.

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El tercer caso fue el congelamiento del descenso. La iniciativa fue discutida y respaldada dentro de UNAFUT, pero tampoco recibió el apoyo del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.