Jafet Soto le asegura un refuerzo clave a José Giacone para pelear el bicampeonato con Herediano: “Ya firmó”

El Team logra asegurarse un futbolista que es importante para la estructura de José Giacone.

Pese a que este jueves tuvo su debut en el Torneo Apertura 2026 empatando por 1-1 frente a Puntarenas, Herediano todavía trabaja en el armado de la plantilla para pelear el bicampeonato nacional. El Team abrochó la firma de un importante futbolista.

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Sergio Rodríguez, quien fue titular indiscutido en los tres partidos que jugó el Team en este inicio de temporada (contando Supercopa y Recopa), continuará vistiendo la camiseta rojiamarilla por dos años más.

Sergio Rodríguez renueva su contrato en Herediano y seguirá 2 años más

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Según la información del periodista Kevin Jiménez, el defensor mexicano “ya firmó su renovación” hasta diciembre de 2028. De esta manera, se asegura la continuidad de un futbolista que es fundamental en la estructura de José Giacone en el equipo.

X de Kevin Jiménez.

Con esta renovación, Herediano se escuda de lo que podría haber sido una posible salida de Rodríguez en diciembre. Teniendo en cuenta que le quedaban apenas seis meses de contrato, podía negociar con cualquier equipo de acuerdo a lo que indica el reglamento.

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Con la firma, Herediano bloquea una posible salida como agente libre. El defensor de 30 años estará ligado hasta diciembre de 2028. Podría únicamente salir a través de una compra si algún equipo lo quisiera, aunque su prioridad es el Team.

Sergio Rodríguez ya suma cuatro títulos con la camiseta rojiamarilla desde su llegada en enero de 2025. El defensor fue parte del Clausura 2025 y del Clausura 2026. Además, fue titular en la Supercopa ante Alajuelense y la Recopa contra Saprissa.