¿Se suspende Francia vs. Paraguay por tormenta eléctrica o calor extremo? La decisión de la FIFA para el partido del Mundial 2026

Francia vs. Paraguay está programado para este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, pero la previa quedó condicionada por el clima en Philadelphia.

Francia y Paraguay se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más esperados de la jornada. El partido se disputará en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, donde la Albirroja buscará seguir haciendo historia después de eliminar a Alemania.

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Sin embargo, la previa de este ansiado choque mundialista quedó en suspenso por la posibilidad de que la FIFA decida retrasar el inicio del partido. El encuentro podría verse afectado por dos motivos: el riesgo de tormentas eléctricas en las inmediaciones del estadio y el calor extremo previsto para la hora del juego.

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El riesgo climático en Francia vs. Paraguay

Durante la tarde-noche de Philadelphia pueden registrarse tormentas eléctricas, un fenómeno que ya generó complicaciones durante este Mundial y que obliga a activar protocolos de seguridad cuando se detectan rayos cerca del estadio.

En ese escenario, el partido no podría empezar a jugarse hasta quetranscurrieran 30 minutos desde la última descarga eléctrica en las inmediaciones del recinto.

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A eso se suma el calor extremo. Para el horario del partido se espera una sensación térmica cercana a los 38 grados, mientras que el medio Goal elevó la previsión hasta los 42 grados. El desarrollo del encuentro dependerá de cómo evolucionen las condiciones en los minutos previos al pitazo inicial.

La decisión de la FIFA

Por ahora, Francia vs. Paraguay no fue suspendido ni retrasado oficialmente. No obstante, la FIFA mantiene un monitoreo constante de la situación meteorológica en Philadelphia y tomará una decisión final según la evolución del clima.

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El organismo evalúa si existen condiciones seguras para jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, trabajadores y aficionados. Si el riesgo aumenta antes del comienzo, la FIFA podría retrasar el inicio del partido. Si el problema aparece durante el juego, el encuentro podría ser interrumpido de manera temporal.

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Por el momento, la postura oficial es esperar y monitorear. Francia vs. Paraguay sigue en pie, pero el clima tiene la última palabra: si aparecen tormentas eléctricas o si el calor se vuelve peligroso, FIFA podría retrasar el inicio o interrumpir el partido por seguridad.