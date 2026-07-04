Si Francia le gana a Paraguay: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

Francia no tiene en su presupuesto fallar ante Paraguay y espera clasificar a la siguiente ronda donde ya espera su rival.

Francia enfrenta a Paraguay este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce que puede meter a una de las grandes candidatas entre las ocho mejores selecciones del torneo. El partido se disputa en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y entrega un boleto directo a cuartos.

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El rival del ganador ya está definido: Marruecos venció 3-0 a Canadá y se clasificó a los cuartos de final. Por eso, si Les Bleus superan a la Albirroja, volverán a cruzarse con los Leones del Atlas en una llave de enorme atractivo.

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Marruecos, el rival de Francia si le gana a Paraguay

Si Francia derrota a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, jugará los cuartos de final contra Marruecos.

El seleccionado africano viene de vencer 3-0 a Canadá y ya aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo. De esta manera, espera por el ganador del duelo entre franceses y paraguayos.

Para Francia, sería un cruce con historia reciente. Les Bleus y Marruecos ya se enfrentaron en las semifinales de Qatar 2022, cuando el equipo europeo ganó 2-0 y avanzó a la final. Cuatro años después, podrían volver a verse las caras, esta vez por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

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Cuándo jugaría Francia los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final entre el ganador de Paraguay vs. Francia y Marruecos está programado para el jueves 9 de julio de 2026.

El encuentro se jugará a las 2:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y a las 3:00 p.m. de Panamá.

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Ese cruce definirá a una de las selecciones que avanzará a las semifinales del Mundial 2026.

Dónde jugaría Francia si avanza a cuartos

Si Francia elimina a Paraguay, disputará los cuartos de final en el Gillette Stadium, ubicado en Boston.

Allí lo espera Marruecos, que ya dejó en el camino a Canadá y buscará volver a meterse entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

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Francia vs. Paraguay: primero debe superar a la Albirroja

Antes de pensar en Marruecos, Francia tendrá que resolver un partido exigente ante Paraguay. El equipo de Didier Deschamps llega como favorito por jerarquía, plantel y recorrido reciente, pero enfrente tendrá a una selección que ya demostró que puede competir contra cualquiera.

Paraguay viene de eliminar a Alemania por penales en los dieciseisavos de final, uno de los grandes golpes del Mundial 2026. La Albirroja encontró solidez, orden y un arquero decisivo en Orlando Gill, por lo que Francia no tendrá margen para confiarse.

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Les Bleus, por su parte, buscarán imponer el peso de sus figuras. Kylian Mbappé aparece como el gran líder ofensivo de una selección que quiere volver a meterse en instancias decisivas y sostener su condición de candidata al título

Datos clave

Francia enfrenta a Paraguay este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

Si gana, jugará los cuartos de final contra Marruecos .

. Marruecos viene de vencer 3-0 a Canadá .

. El partido de cuartos está programado para el jueves 9 de julio de 2026 .

. Se disputará en el Boston Stadium / Gillette Stadium , en Foxborough.

, en Foxborough. El horario será a las 2:00 p.m. de Centroamérica y 3:00 p.m. de Panamá.