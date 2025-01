Arde Saprissa: Orlando Sinclair desafía a la afición con una picante respuesta

Tras la dura derrota contra Estados Unidos, Orlando Sinclair habló con la prensa y tocó todos los temas. El jugador del Deportivo Saprissa fue consultado por el penal errado en el pasado partido contra Pérez Zeledón, que le terminó significando el empate en cero.

El atacante sorprendió al lanzar una frase que molestará mucho a los aficionados del conjunto morado. Minimizó las consecuencias por haber errado la pena máxima y les echó en cara que se ha destacado en partidos más importantes.

¿Qué dijo Orlando Sinclair?

El delantero de Saprissa declaró: “Por un penal fallado no me voy a echar a morir. He metido goles en finales en el club, he ganador campeonatos y he metido goles importantes“.

Al darse cuenta que fue desafiante con los morados, Orlando Sinclair decidió bajar un poco sus dichos anteriores: “Juego en el club más grande de Centroamérica, la afición va a ser siempre exigente cuando errás. Te van a silbar, insultar y cuando metas goles te van a aplaudir”.

Pero esto no terminó aquí, también sorprendieron sus dichos sobre su partido contra Estados Unidos. Pese a que se lo vio errando algunos controles, que provocaron las críticas en las redes sociales, el delantero dijo que hizo todo bien desde su ingreso.

“Estoy agradecido con Dios y con el profe por darme la oportunidad. Hoy entré bien, creo que todas las bolas que toqué las hice correctamente“, declaró Orlando Sinclair ante los periodistas que esperaban a los jugadores de la Selección de Costa Rica.