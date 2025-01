“Cambio de dirección”: Javon East confirma su decisión con una imagen que en Saprissa no quieren ver.

Javon East se ha transformado en una de las figuras del mercado de fichajes de Costa Rica.

Desde que el Deportivo Saprissa perdió las finales ante Herediano, el goleador fue cortado por José Giacone y aún no consiguió equipo.

Sin embargo, a juzgar por una serie de mensajes que estuvo enviando en los últimos días y a raíz de algunas ofertas recibidas, su condición de libre está pronto a cambiar.

El futuro de Javon East que en Saprissa prefieren no mirar

Mientras se aboca a conseguir equipo, el jamaiquino no deja de entrenarse de manera personalizada junto al coach Alex RG, quien muestra el día a día de cómo se mantiene en forma el último goleador del campeonato costarricense.

“Cliente 11 am, Javon East”, posteó el entrenador en las últimas horas para revelar la puntualidad de su muchacho y antes de enseñar los movimientos que luego el propio futbolista compartió en sus redes sociales.

“Ejercicios de cambios de dirección son esenciales en deportes como el fútbol”, agregó el preparador físico al filmar los trabajos hechos por Javon East.

¿Dónde va a jugar Javon East?

Si bien aún no se sabe, el jugador ya recibió dos ofertas de Santos Guápiles a las que no respondió, al tiempo que otro club interesado en contar con sus servicios fue el Real Estelí de Nicaragua, aunque todavía no hubo nada oficial.