Ahora es con David Guzmán: Mambo Núñez no tiene piedad y lo destroza en medio de la crisis de Saprissa

Tras la final de la segunda fase del Torneo Apertura 2024 entre Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano, la tensión desbordó los límites del césped en una trifulca de la que participaron casi todos los representantes del Monstruo y el Team, pero que tuvo como principales protagonistas a Kendall Waston y Víctor “Mambo” Núñez.

Todo comenzó cuando el asistente técnico de Jafet Soto celebró provocativamente el triunfo florense frente a la afición morada. Esto desató la furia de Waston, quien sujetó al Mambo del cuello mientras lo insultaba.

David Guzmán expone a Mambo Núñez

Las repercusiones de este incidente llegaron hasta la zona mixta, donde David Guzmán, uno de los referentes del Saprissa, aprovechó los micrófonos para arremeter contra Mambo Núñez.

Mambo Núñez está en el ojo de la tormenta.

“Y sale en la televisión ese muchacho, qué vergüenza, para que lo tomen en cuenta, al hablar de chota y viene y lo hace así. Es un entrenador y tiene que manejar más profesionalismo, es lo único que le digo”, disparó el mediocampista morado.

Mambo no se guarda nada y apunta contra el referente morado

Ante esta declaración, Núñez, que no suele morderse la lengua, respondió en vivo a través de TD Más. “David Guzmán yo creo que sigue desde la bronca después de que quedaron campeones, cuando dijo ‘Mambo no existís’. Creo que está muy pendiente de lo que hace Mambo, no sé qué le pasa la verdad”, lanzó el exgoleador florense.

Para concluir, lejos de calmar las aguas, Núñez continuó justificando su comportamiento en el campo. “¿Pero cómo, por qué? ¿En qué momento hice algo yo? Yo no hice nada, ¿ustedes me vieron pegándole a alguien? Que me digan qué provoqué. Acabamos de ganarle una final a Saprissa y no puedo celebrar después de estar partiendo clavos con las nalgas. ¿Entonces uno gana un partido y no puede celebrar?”, cuestionó el Mambo.