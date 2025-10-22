“Ventaja”: mundialista con Panamá en 2018 dice lo que Thomas Christiansen no quería escuchar antes de visitar a Guatemala

Se avecina una final para la Selección de Panamá, que el próximo 13 de noviembre deberá ganarle a Guatemala para no soltar la cima del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf —está empatada en seis puntos con Surinam— y prácticamente acariciar la clasificación directa al Mundial 2026.

El detalle es que el partido se jugará en una sede desconocida para los panameños, el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, por pedido de los seleccionados chapines. Luis Fernando Tena dio el visto bueno y la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala) realizó las gestiones correspondientes.

Thomas Christiansen y su cuerpo técnico, de hecho, viajaron a territorio guatemalteco para examinar el reducto de Municipal, que conoce de primera mano uno de los futbolistas históricos de la Marea Roja.

Felipe Baloy le dice a Christiansen lo que no quería escuchar antes de enfrentar a Guatemala

Antes de jugar el Mundial 2018 y anotar el único gol de Panamá en una cita mundialista, Felipe Baloy fue futbolista de Municipal. Por eso, cuando desde el medio Chapin Soccer le consultaron por el Estadio “El Trébol”, no dudó en enviarle una advertencia desde su experiencia a Christiansen.

“Yo creo que puede ser una ventaja para Guatemala (ser local allí). Si bien no es un estadio de 30 o 40 mil personas, tiene una muy buena capacidad y tiene a la gente muy cerca de los jugadores. Entonces, yo creo que eso puede compensar la cantidad de personas”, afirmó Baloy, quien se encuentra en suelo guatemalteco dirigiendo a la Sub-20 de Panamá en los Juegos Centroamericanos.

Este aspecto ya había sido destacado por Tena, quien elogió el ambiente que se genera en el recinto de la zona 3 capitalina, con aforo para 7,800 espectadores: “Desde la primera vez que fui dije ‘aquí podríamos jugar’, porque la cancha es buena, tiene césped natural y siempre la han cuidado bien a pesar de que entrenan ahí todos los días. Y la gente está ahí, pegada”.

