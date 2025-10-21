Suspendido por la FIFA: Panamá recibe la noticia más temida mientras Thomas Christiansen se juega la clasificación al Mundial 2026

Panamá está sorprendida tras recibir una de las noticias más temidas mientras Thomas Christiansen se juega la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Una nueva suspensión por parte de la FIFA cayó sobre una gran figura del fútbol canalero.

Manuel Arias lleva un 2025 bastante particular. El Presidente de la FEPAFUT no tuvo reparo alguno en llamar “gorda” a Marta Cox, a quien acusó de encontrarse “fuera de forma”. Esto trajo complicaciones mayúsculas que se aún se extienden.

Arias fue suspendido de su cargo durante seis meses, a partir del 14 de enero del corriente año. Por sus dichos para con Cox, no pudo participar de actividades de relación directa con el fútbol federativo. “Usé un lenguaje desafortunado”, dijo.

Cumplido el plazo de la sanción, la Federación Internacional aguardó un mes más y le abrió un procedimiento de investigación disciplinaria. Presuntamente, jamás había respetado el castigo que le fue impuesto. Este mismo llega a su fin.

Panamá sufre en plenas Eliminatorias al Mundial 2026: nueva suspensión FIFA

Según informó el periodista José Miguel Domínguez Flores, la FIFA prepara una nueva sanción para Manuel Arias. Lo llamarían a una audiencia para comunicarle el veredicto final del procedimiento disciplinario que abrieron hace dos meses.

Si bien poco se conoce acerca de lo que la casa madre del fútbol mundial podría darle como castigo a Arias, se entiende que, al menos en principio, se extendería su tiempo fuera del cargo. Tampoco se descarta que sea separado de este mismo.

La Federación Internacional no hizo referencia alguna a una posible intervención sobre FEPAFUT, una buena noticia ya que eso, en caso de llegar hasta las últimas consecuencias, podría generar incluso hasta la descalificación inmediata de la plantilla dirigida por Thomas Christiansen en las Eliminatorias.