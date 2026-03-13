Fepafut prepara una sorpresa: la decisión que involucra a toda Panamá antes del Mundial 2026

La Selección de Panamá afrontará los meses previos a la Copa del Mundo 2026 con mucha estrategia. La Federación Panameña de Fútbol tomó varias decisiones pensando en los tres partidos que tendrá el seleccionado nacional en la fase de grupos.

Como iniciará el grupo ante Ghana, Panamá visitará esta fecha FIFA de marzo a Sudáfrica para realizar dos encuentros amistosos. La idea es medirse contra un seleccionado similar a los ghaneses, por lo que tendrán una buena prueba para saber en qué lugar están parados.

Lo mismo sucede con el amistoso que jugarán contra Brasil en el Estadio Maracaná. La postura de la Fepafut es, en este caso, enfrentarse contra un seleccionado de primer nivel, categoría que comparte Inglaterra, también rival del Grupo L.

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Panamá planea un amistoso en el Rommel Fernández antes de partir al Mundial 2026

Además, pensando en lo que será el cierre de la preparación rumbo al Mundial 2026, desde la Federación preparan otro amistoso contra un combinado europeo. Este involucra a toda Panamá, ya que se llevará a cabo en el Rommel Fernández para despedirse ante la afición panameña.

Hay grandes posibilidades de que sea Escocia, según la información del periodista José Miguel Domínguez. De todas maneras, el equipo escocés no está confirmado todavía y hay dos alternativas más. Suiza y Suecia son los otros dos países que podrían decir presente en tierras panameñas

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Gran parte de la decisión de Escocia pasa por su calendario en la Copa del Mundo. El conjunto escocés jugará contra Haití en la primera fecha del Grupo C el próximo 13 de junio. Es una medida similar a la de Panamá con Ghana.

En resumen

Panamá disputará dos partidos amistosos en Sudáfrica durante la fecha FIFA de marzo.

disputará dos partidos amistosos en Sudáfrica durante la fecha FIFA de marzo. Thomas Christiansen dirigirá un amistoso contra Brasil en el Estadio Maracaná como preparación mundialista.

dirigirá un amistoso contra Brasil en el Estadio Maracaná como preparación mundialista. Escocia, Suiza o Suecia son opciones para el partido de despedida en el Rommel Fernández.