Toda Panamá consternada por el accidente que sufrió Luis Choy: “Su estado es delicado”

Luis Leandro Choy Anaya sufrió un lamentable accidente en la madrugada de este martes mientras transitaba por la Autopista Panamá-Colón. El futbolista chocó contra una mula que no contaba con iluminación trasera y su estado es delicado.

Choy, de 29 años, fue trasladado al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde ahora se encuentra internado, según reveló el medio Acción Informativa, el mismo que reveló un video de cómo quedó su vehículo.

Su carro quedó a un costado de la carretera, completamente destruido, según pudo observarse en las imágenes captadas. Con solamente verlo alcanza para entender lo duro que fue el impacto contra esta mula.

Panamá en vilo por la salud de Luis Choy

Medios como Teledeportes se hicieron eco del accidente. Explicaron, entre otros detalles, que Luis Choy está internado y “su estado es delicado”. Ahora se espera por un parte médico oficial para contar con más información de todo lo ocurrido.

El futbolista de 29 años, quien suele ocupar la posición de pivote, se encuentra sin equipo desde el primero de julio del corriente 2025. Esto, después de pasar por UMECIT FC de la Liga Panameña de Fútbol, con nueve partidos y sin goles.

Muchos aficionados manifestaron sus buenos deseos para con el deportista, de quien se espera que llegue prontamente más información. Si bien no tuvo minutos oficiales, fue futbolista de Selección Nacional durante la Nations League 2019.