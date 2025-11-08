Tiene reemplazo: Edgar Yoel Bárcenas se lesionó y Thomas Christiansen ya eligió a quién llamará para jugar contra Guatemala y El Salvador

Panamá entera se estremece ante una pésima noticia, justo a días de jugar por las dos últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026. El cuerpo técnico deberá tomar cartas en el asunto cuanto antes. Los juegos están a la vuelta de la esquina.

Édgar Yoel Bárcenas salió lesionado al minuto 33 del partido que protagonizaron Mazatlán y Necaxa en la Liga MX. Todo esto sucedió el viernes, a 48 horas de dar el primer puntapié en el entrenamiento canalero para jugar contra Guatemala.

El posible sustituto de Edgar Yoel Bárcenas

En medio de esta mala noticia hay consternación y muchas dudas, pero casi es un hecho que Bárcenas no será parte de los juegos contra Guatemala y El Salvador, por lo que comienzan a surgir varios rumores sobre la decisión que podría tomar Thomas Christiansen para ocupar su lugar.

Una de las opciones más viables y que está circulando en el país canalero es que su puesto será ocupado por un lateral por la izquierda, siendo el elegido Jorge Gutiérrez de Deportivo La Guaira esto tomando en cuenta la necesidad y variantes que necesita el equipo para los siguientes encuentros de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

Aunque también surge un pequeño clamor popular y es que se vuelva a tomar en cuenta a César Yanis, quien quedó fuera de la lista oficial y su buen momento podría ser determinante para ser considerado.

Se esper que en las próximas horas Thomas Christiansen de a conocer su decisión, tomando en cuenta que tiene que preparar el viaje a Guatemala para su partido del jueves 13 de noviembre y luego para recibir a El Salvador el martes 18.

