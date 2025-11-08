Malas noticias: Concacaf le da un disgusto a Panamá con la decisión que no querían escuchar para jugar con Guatemala rumbo al Mundial 2026

Panamá se jugará todo en esta última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026, con la obligación de ganar. Peleará hasta las últimas consecuencias para hacerse con uno de los boletos directos a la máxima competencia. Deberá dejarlo todo.

Recientemente, el equipo canalero habría recibido una noticia que no cayó para nada bien y que se tomó como un gran disgusto de la Concacaf que también lo sufrieron los aficionados. Los reclamos, en varias formas, no se hicieron esperar.

Los dirigidos por Thomas Christiansen deberán vestir su indumentaria negra al visitar a Guatemala en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Así lo informó Kristtian Colina a través de su cuenta oficial de X, la plataforma antes denominada Twitter.

Panamá podría jugar de negro su partido ante Guatemala en El Trébol camino al Mundial

La comunicación no fue tomada con gusto por los aficionados, pese a que esta indumentaria había contado con amplia aprobación al ser presentada. La idea de vestir el color que representa al luto, en un momento tan complicado, hace ruido.

Otra porción de la fanaticada quiere vestir el rojo tradicional para el trascendental cruce. No habría problemas de visión, puesto que Guatemala juega de blanco o de azul marino. La opción firme parece ser la negra, un mal augurio para muchos.

La opción descartada es la de color celeste con detalles en azul, que tampoco le agrada a los seguidores. Muchos de ellos entienden que dicha camisola lleva una carga importante de mala suerte. Por eso, piden a Panamá con su color clásico.

¿Cuándo juega la Selección Nacional en la fase final de Eliminatorias al Mundial?

Visita vs. Guatemala , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.