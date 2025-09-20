La Liga Deportiva Alajuelense se caracteriza por nutrir sus divisiones formativas con futbolistas que suenan como grandes promesas. Gracias a este proyecto, logró recaudar una gran suma de dinero en los últimos años con ventas como las de Jeyland Mitchell, Josimar Alcócer y Brandon Aguilera.

El pasado jueves, en el último día del mercado de fichajes, cerró la contratación del tico Giankarlo Romulus. El defensor central era el líder del Alto Rendimiento de Liberia y ahora pasará a formar parte de la U21 de Alajuelense. Ahora, tiene en la mira a una joya panameña.

Alajuelense busca un delantero para el futuro en Panamá

El otro nombre que sigue de cerca la Liga, según la información del periodista Julio Shebelut, es el delantero Jassir Yahir Feliciano. El oriundo de San Antonio de San Miguelito estuvo a prueba en las menores del equipo manudo y deberá volver en los próximos meses.

Feliciano con Joel Campbell.

De acuerdo a lo que detalló la fuente mencionada, el delantero de 15 años estuvo a prueba durante esta semana. Su evaluación parece haber sido satisfactoria, ya que espera regresar en enero de 2026 para iniciar la pretemporada. Cabe aclarar que fue convocado a la Selección de Panamá Sub-15 comandada por Leonardo Pipino.

El talento de Jassir Yahir Feliciano viene de familia. Es primo del recordado José Luis Garcés, quien vistió la camiseta del seleccionado canalero en 30 oportunidades y también pasó por Nacional de Uruguay, CSKA Sofia de Bulgaria, Al-Ettifaq de Arabia, entre otros.

El delantero panameño, en caso de continuar con la Liga el próximo año, estará bajo las órdenes de David Cubero Salguero en la U17, categoría que viene de ganar el título en este 2025.