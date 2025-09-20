Cuando nadie lo esperaba, la Liga Deportiva Alajuelense concretó un nuevo fichaje sobre el cierre del mercado. Este jueves, sobre la tarde, se confirmó que había llegado a un acuerdo con Giankarlo Romulus, futbolista que pertenecía al Municipal Liberia.

El conjunto liberiano tenía la intención de ofrecerle su primer contrato como profesional. Sin embargo, apareció la propuesta de Alajuelense y el defensor central decidió aceptarla. En Liberia no estaban al tanto de este interés, por eso se enojaron más de la cuenta contra la institución manuda.

Liberia explota contra Alajuelense por la salida de Giankarlo Romulus

En entrevista con Tigo Sports, Hancer Zuñiga, director deportivo del cuadro de la Ciudad Blanca, mostró su enojo contra la Liga. “Si hablan de que tienen gente de scouting, ¿por qué tienen que venir a hacerlo a los clubes?¿Por qué no lo hacen en las zonas rurales? Eso sí sería un verdadero scouting“, aseguró el directivo de Liberia.

Además, denunció que la Liga está cometiendo un daño con estas operaciones: “Más que ayudar al fútbol de Costa Rica, lo que estás provocando es un daño. Están inflando el mercado. Están dañando los procesos que cada club está realizando“.

De todas maneras, Liberia tuvo la oportunidad de cerrar el primer contrato de Giankarlo Romulus mucho tiempo antes de que finalice el mercado de fichajes. El zaguero hizo su debut en el primer equipo de la mano de Saturnino Cardozo en agosto, un mes atrás. Sin embargo, se quedará con las manos vacías y será Óscar Ramírez quien lo seguirá de cerca para subirlo al plantel profesional.

El ahora excapitán del Alto Rendimiento de Liberia pasará a jugar en la U21 de Alajuelense. Cuando firme su primer contrato profesional con la Liga, algo que está estipulado de acuerdo al progreso del jugador, los de Guanacaste recibirán un ingreso por los derechos de formación.