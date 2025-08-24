¡Thomas Christiansen y Panamá lo celebran!: Azarías Londoño sigue deslumbrando con Universidad Católica

El delantero panameño Azarías Londoño atraviesa un momento dulce en su carrera y volvió a ser protagonista en la Serie A de Ecuador. Esta vez, el atacante marcó en la victoria de la Universidad Católica sobre el Técnico Universitario, ampliando su buena racha goleadora tanto en la liga como en torneos internacionales.

ver también Mensaje para Thomas Christiansen: vale millones, hace goles en el extranjero e ilusiona a Panamá rumbo al Mundial 2026

Londoño fue titular y respondió con creces. Al minuto 54, tras una gran asistencia de Mauro Díaz, definió con frialdad para colocar el 2-0 parcial en favor de la Católica, que terminó asegurando tres puntos importantes en casa. Su actuación refuerza la confianza del técnico, que lo ha convertido en una pieza clave del ataque tras la salida de Ismael Díaz rumbo al León de México.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El tanto en liga llega apenas días después de su anotación en la Copa Sudamericana, donde marcó el único gol de la Católica en el duelo de vuelta de octavos de final ante Alianza Lima. Aunque su equipo quedó eliminado, el panameño volvió a demostrar que está atravesando una etapa de madurez futbolística y consolidación en el fútbol sudamericano.

Con este nuevo gol, Londoño suma cuatro anotaciones en la Serie A de Ecuador y un tanto en la Sudamericana esta temporada, confirmando su evolución como delantero y su importancia dentro del plantel. Su capacidad de encontrar espacios y su efectividad frente al arco lo perfilan como uno de los atacantes más prometedores de Panamá en el extranjero.

Publicidad

Panamá y Christiansen celebran el buen momento de Azarías Londoño

El gran presente del canalero llega en el mejor momento, ya que la Selección de Panamá lo tendrá disponible en gran forma para los próximos partidos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf frente a Surinam y Guatemala. El técnico Thomas Christiansen podrá contar con un Londoño que llega con ritmo, confianza y goles en sus botines.

Publicidad

ver también “Me censuraron”: Desde Panamá surge denuncia tras lanzar fuertes críticas a Costa Rica

El fútbol panameño celebra el crecimiento de otro de sus talentos en el extranjero. Londoño, a sus 24 años, se perfila como una de las cartas ofensivas a seguir tanto en su club como en la selección, con la misión de trasladar su racha goleadora a la camiseta de la Marea Roja en el camino hacia el Mundial.