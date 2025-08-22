“Me censuraron”: Desde Panamá surge denuncia tras lanzar fuertes críticas a Costa Rica

La rivalidad de Panamá y Costa Rica ha crecido en los últimos años, en especial por la superioridad que han mostrado los canaleros en los partidos y en los que han destacado en especial en la Liga de Naciones de la Concacaf, pero todo esto parece que se ha trasladado a nivel de clubes en la Copa Centroamericana 2025

En la primera jornada los panameños dieron el primer golpe en la mesa y en especial cuando Plaza Amador dio el campanazo al imponerse 2-1 a la Liga Deportiva Alajuelense. Luego fue el CAI que hizo lo suyo, aunque en condición de local al ganarle 1-0 a Deportivo Saprissa y la noche de hoy Sporting San Miguelito fue el encargado de dar el golpe de gracia al triunfar 2-0 ante Herediano y complicarle sus opciones de clasificar.

Estos resultados han causado varios mensajes mofándose de los ticos y también presumiendo los logros en esta competición, en el que no podía faltar el periodista José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba que dejó dos mensajes contundentes.

“Creo que la paternidad de Panamá sobre Costa Rica, a nivel de selecciones nacionales, se está extrapolando a los clubes. Tercerón 1-2 Plaza Amador. CAI 1-0 Saprissa. Sporting SM – Herediano. EFECTO PAPAMÁ” y “Panamá comanda Centroamérica con la Selección de Panamá y con la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Toca aceptarlo”.

Desde Panamá denuncian por crítica a Costa Rica

Domínguez rompió el silencio hoy y denunció que le censuraron su cuenta oficial de X, esto luego de decir que Panamá está dominando en Centroamérica, en especial arremetiendo contra Costa Rica, por los resultados de los clubes canaleros en la Copa Centroamericana.

“Me censuraron la cuenta @chepebomba por atreverme a decir la verdad pura y dura: ¡Panamá es el REY indiscutible de Centroamérica, y PAPAMÁ está DESPERTANDO con fuerza en el nivel de clubes, aplastando a la competencia! No me callarán tan fácil. ¡Únete a la resistencia en mi nueva cuenta @elchepebomba para contenido SIN FILTROS, SIN MIEDO y con toda la pasión que merecemos ¡Síganme y hagamos historia!”

Chepe Bomba ha sido uno de los periodistas canaleros que más dardos ha lanzado a los países de Centroamérica, pero en especial a Costa Rica, aprovechando la superioridad en los últimos años.