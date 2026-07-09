Terminó la era Christiansen: los 3 candidatos de la Fepafut para reemplazar al DT de Panamá tras no aprobar su renovacón

Estos tres entrenadores están en carpeta para dirigir a la Selección de Panamá con miras al 2030 en caso de que se mantenga la salida de Christiansen.

Este miércoles, el Comité Ejecutivo de la Fepafut (Federación Panameña de Fútbol) se reunió para discutir el futuro de Thomas Christiansen. El seleccionador de Panamá terminó contrato el 30 de junio, luego de quedar eliminado con la Marea Roja en fase de grupos del Mundial 2026.

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En noviembre, se llevarán a cabo las elecciones para definir al sucesor de Manuel Arias en la presidencia de la Federación. Y por eso, la gran disyuntiva era si le correspondía a este grupo de federativos, con su mandato próximo a expirar, discutir la extensión del vínculo del ex Barcelona y su cuerpo técnico.

Finalmente, hace horas se confirmó la noticia más temida por muchos canaleros: el Comité Ejecutivo resolvió de forma casi unánime no renovar el ligamen de Christiansen por motivos económicos, poniéndole fin a una era que inició a mediados de 2020 y llevó al balompié istmeño, probablemente, al punto más alto de su historia.

Esto no quiere decir que el hispano-danés ya no puede regresar a Panamá más adelante. Si el nuevo presidente electo y su junta directiva dan el visto bueno, es probable que le acerquen una oferta al entrenador de 53 años, que suena para dirigir a dos selecciones sudamericanas: Ecuador y Chile.

Los tres posibles sucesores de Thomas Christiansen

Ante este panorama, la Fepaut se ve obligada a buscar un entrenador interino teniendo en cuenta que Panamá posiblemente volverá a la acción en las fechas FIFA de septiembre y octubre para jugar un triangular amistoso con Japón, Corea del Sur y Ecuador, según dio a conocer el periodista Ricardo Icaza.

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Además, el combinado patrio participará en noviembre en la Liga de Naciones de la Concacaf, que otorgará boletos a la Copa América 2028. Por eso, de acuerdo a Icaza, hay tres nombres sobre la mesa para reemplazar a Thomas Christiansen: Felipe Baloy, Mario Méndez y Daniel Blanco Segundo.

(Foto: captura de X)

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Baloy, exfutbolista, mundialista en Rusia 2018 y actual DT de la Sub-17 de Panamá, es el perfil que más adeptos reune puertas adentro. Aunque Méndez viene de ser tricampeón con Plaza Amador de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y el venezolano Segundo era asistente de Christiansen, por lo que conoce bien al grupo y vivió el proceso como nadie.