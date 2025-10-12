Thomas Christiansen se topa con un contratiempo inesperado a pocos días del juego de Panamá vs. Surinam

La Selección de Panamá ya piensa en su siguiente desafío: Surinam, rival al que enfrentará este martes por la cuarta jornada de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf. El conjunto canalero llega con la motivación a tope luego del histórico triunfo 1-0 sobre El Salvador en el Cuscatlán, resultado que le dio un respiro en su camino rumbo al Mundial 2026 tras un inicio complicado en la competencia.

El entrenador Thomas Christiansen afina los últimos detalles tácticos para el decisivo duelo, aunque las últimas horas no han sido del todo tranquilas. El técnico ha tenido que modificar sus planes de trabajo debido a inconvenientes con el estadio Rommel Fernández, escenario donde se disputará el encuentro. Los trabajos de mantenimiento en la gramilla han impedido que el plantel pueda realizar sus entrenamientos habituales en el coloso de la capital panameña.

Por segundo día consecutivo, Panamá no ha podido entrenar en su estadio, algo que generó preocupación dentro del cuerpo técnico. Ante esta situación, Christiansen y su grupo de jugadores se trasladaron al Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde han continuado su preparación bajo un estricto enfoque táctico y físico para no perder ritmo antes del compromiso ante los caribeños.

Desde la Federación Panameña de Fútbol (FPF) se informó que los trabajos en el césped del Rommel Fernández buscan garantizar las mejores condiciones posibles para el encuentro. Se espera que este lunes la cancha quede completamente habilitada, tanto para la práctica final del combinado canalero como para el reconocimiento de cancha de Surinam, que arribará al país con la intención de sorprender.

Panamá en busca del liderato

El duelo entre Panamá y Surinam será crucial para el futuro del Grupo A, ya que ambos equipos están igualados en puntos en la parte alta de la tabla. Una victoria de los dirigidos por Christiansen podría colocarlos como líderes del grupo, dependiendo del resultado entre Guatemala y El Salvador, por lo que la expectativa entre los aficionados panameños es enorme.

Con el Rommel Fernández listo para abrir sus puertas y con la moral en alto tras su victoria en San Salvador, Panamá buscará mantener su impulso y confirmar su recuperación futbolística. Christiansen sabe que no hay margen para errores, y que vencer a Surinam sería un paso clave para acercarse al gran objetivo: volver a un Mundial.

