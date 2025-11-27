Thomas Christiansen lo llamó en la Copa Oro, lo borró en Eliminatorias y ahora dice que jugará el Mundial 2026 con Panamá: “Voy a estar ahí”

La Selección de Panamá jugará por segunda vez una Copa del Mundo. Con todo lo que significa jugar el torneo más importante a nivel selecciones, ningún panameño querrá ausentarse en el Mundial 2026.

Thomas Christiansen tiene una larga lista de jugadores para convocar. Lo ha demostrado a lo largo de las Eliminatorias Concacaf, en la que realizó varias modificaciones. También en la Copa Oro 2025, en la que diferentes figuras panameñas se ausentaron a pesar de su gran rendimiento.

Esta situación también se presentó en el caso contrario. John David Gunn fue convocado a la Copa Oro, pero no estuvo presente en ninguna convocatoria de la última ronda de las Eliminatorias camino al Mundial 2026.

John David Gunn dice que irá al Mundial 2026 con Panamá

A pesar de no haber estado en estos seis partidos, el portero que forma parte del equipo filial del New England Revolution aseguró que estará en la próxima Copa del Mundo y se mostró orgulloso por la clasificación.

“Vamos al Mundial. Estaba viendo el partido el otro día, yo quería estar ahí, pero vamos al Mundial y voy a estar ahí. El apoyo de la gente de Panamá es increíble. Estoy muy orgulloso, no tengo palabras“, comentó Gunn en su cuenta de Tik Tok.

Gunn estuvo convocado por última vez en la Copa Oro. Se ausentó en las Eliminatorias debido a su poca participación con su club. Por eso, Christiansen decidió convocar a César Samudio, portero del Marathón de Honduras.

