Adalberto Carrasquilla necesitó cinco palabras para reavivar la bronca de El Salvador e ilusionar a Panamá antes de la “final” con Surinam

Adalberto Carrasquilla conoce la situación casi como nadie. Solamente usó cinco palabras para reavivar broncas en El Salvador e ilusionar a Panamá de cara a una nueva final. El gran sueño mundialista ya se encuentra a pocos pasos de distancia.

Concluida la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026, hubo cambios en el Grupo A de Concacaf. Si bien Surinam sigue como líder y Guatemala cierra el cuarteto, La Canalera quedó en la segunda posición y La Selecta está tercera.

En medio de las polémicas por los errores arbitrales de Drew Discher que fueron sumamente influyentes en el resultado, Carrasquilla no dudó en dejarle un claro mensaje a los aficionados panameños. Este mismo recibió comentarios bonitos.

“Sumamos, crecemos y seguimos creyendo”, posteó el mediocampista a través de sus redes sociales. De los propios, recibió felicitaciones y palabras de aliento, aunque los salvadoreños no reaccionaron bien al emitido. Muy duras respuestas.

Los comentarios positivos para Adalberto Carrasquilla llegaron desde la cuenta oficial de FEPAFUT, con un: “Seguimos creyendo, Coco”, y se extendieron con los halagos de cada uno de los aficionados que pasó por ese posteo de Instagram.

Muchos le agradecieron su esfuerzo, celebraron su juego, y hasta le desearon un golpe de suerte desde otros países como México o Estados Unidos, donde Coco sabe y supo ser figura. Su público le agradeció por la entrega y lo desplegado.

El mundo X no fue tan amable, con la aparición de muchos aficionados que se quejaron de los errores arbitrales y acusaron a Coco por el “robo” protagonizado recientemente. Varios de ellos con juegos de palabras para con la frase puesta.

Panamá afrontará la cuarta de sus “finales“ en la última fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Recibirá a Surinam en el Estadio Rommel Fernández este 14 de octubre en un duelo que podría ser clave por el liderato del Grupo A Concacaf.