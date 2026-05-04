José Calderón fue noticia a nivel mundial después de la fuerte denuncia que recibió por parte de sus compañeros. El portero del Sporting San Miguelito está en la mira tras el gol que recibió el último sábado en la derrota por 3-2 contra Alianza FC.

Gustavo Herrera lo acusó de amañar éste partido y otros tantos más. Por este motivo, la Liga Panameña de Fútbol confirmó que inició una investigación para determinar si realmente hubo un arreglo o se trató simplemente de un error de Calderón.

Después de estas informaciones, la Federación Panameña de Fútbol se pronunció por primera vez. Éste lunes por la mañana, la Fepafut se mostró en contra de los amaños y aseguró que investigará todo lo que sea necesario para tomar una resolución.

ver también “Acciones legales”: José Calderón es contundente tras ser acusado de amañar el partido de Sporting SM

En este comunicado, recordaron el caso de “Operación Garra“, en el cual hubo jugadores detenidos y sancionados de por vida, algo a lo que se podría enfrentar Calderón.

El castigo que podría recibir José Calderón si se confirman que hubo un amaño

“La Federación Panameña de Fútbol reitera, de manera categórica, su política de cero tolerancia frente al amaño de partidos, una práctica que atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales de nuestro deporte. El fútbol panameño ha enfrentado este desafío con determinación y acciones concretas a través de la Oficina de Integridad y la Comisión Disciplinaria de la FPF“, avisó la Fepafut.

La Federación recordó lo que sucedió con el caso de amaño que descubrió: “Prueba de ello fue su participación activa en la “Operación Garra”, donde se trabajó de manera conjunta con el Ministerio Público para combatir las prácticas ilícitas de amaños. En aquel entonces la operación finalizó con personas juzgadas y condenadas por amaño de partidos“.

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Un punto importante del comunicado a tener en cuenta es la siguiente oración: “De encontrarse nuevos responsables, la Federación actuará con la misma firmeza, colaborando con las autoridades competentes para que se impongan las sanciones que correspondan tanto a nivel deportivo como penal“. De esta manera, si se confirma el amaño, Calderón podría enfrentar una durísima sanción y condena.

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En resumen

La Fepafut investiga al portero José Calderón por presunto amaño tras perder 3-2 ante Alianza.

investiga al portero por presunto amaño tras perder ante Alianza. El jugador Gustavo Herrera acusó a su compañero de arreglar el partido del último sábado.

acusó a su compañero de arreglar el partido del último sábado. La federación advirtió que los responsables podrían recibir sanciones de por vida y condenas penales.