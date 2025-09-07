Thomas Christiansen lo confirmó: Panamá sufre un duro revés para el partido clave contra Guatemala

Panamá empató sin goles en su visita a Surinam, correspondiente al primero de los seis partidos de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. El resultado no fue el que muchos esperaban. Se creía que los tres puntos eran casi un hecho.

Thomas Christiansen se dispuso a pasar rápido de página, de manera tal que su plantilla se concentre en el próximo encuentro. Recibirán a Guatemala el lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para cerrar la ventana.

La Canalera deberá reorganizarse, puesto que no contará con la presencia de un futbolista que Christiansen considera de suma importancia. Se trata de Edgardo Fariña, quien no podrá formar parte del cotejo venidero por sufrir una dolencia.

Publicidad

Publicidad

ver también “Renuncia, Thomas Christiansen”: el técnico recibe el mensaje que impacta a Panamá a días de jugar con Guatemala camino al Mundial 2026

Panamá sufre baja de Edgardo Fariño vs. Guatemala: ya lo dijo Thomas Christiansen

Panamá sufrió la baja de Edgardo Fariña, jugador bien considerado por Thomas Christiansen. Al parecer, una dolencia sufrida en una de las últimas prácticas no le permitió presentarse al partido contra los surinameses. Tampoco ante Guatemala.

Tweet placeholder

Publicidad

“Tenemos cierto cansancio de ayer por el viaje y el esfuerzo del partido. La única baja que tenemos es la de Edgardo Fariña, que fue en un entrenamiento previo al partido con Surinam. Se hizo daño. Se le han hecho algunas pruebas, y ha sido descartado. Los médicos dieron su informe y está en proceso”, comunicó el DT.

Publicidad

Fariña acumula 15 partidos oficiales, dentro de los cuales no pudo convertir goles ni dar asistencias en La Canalera. Christiansen lo llamó para debutar en la mayor el 12 de marzo del 2023. Antes, había disputado siete encuentros con la Sub-23.

Publicidad

¿Cuándo juega la Selección Nacional por Eliminatorias al Mundial 2026?