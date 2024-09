Fidel Escobar no ha tenido los minutos suficientes en Deportivo Saprissa tras su lesión más reciente.

La vuelta de Fidel Escobar a los terrenos de juego no ha sido lo que se esperaba. Tras haber sufrido una lesión que no le permitió estar en la Copa América 2024 con la Selección de Panamá, además de perderse otros partidos con Deportivo Saprissa, el defensor no ha tenido suficientes minutos.

Y es que desde su regreso, El Comandante apenas ha jugado tres partidos de los casi diez compromisos disputados por Deportivo Saprissa. Encuentros que no han sido convenientes para que el zaguero vuelva al nivel que tenía acostumbrado previo a su ausencia en las canchas.

Por ello, en una entrevista reciente, Thomas Christiansen le ha mandado un mensaje a Vladimir Quesada, actual entrenador del Deportivo Saprissa, quien ha sido uno de los principales responsables de que Fidel Escobar no vea los minutos suficientes.

El pedido de Christiansen a Quesada por Fidel Escobar

“Lo importante es que Fidel ya esté sobre el terreno de juego y que esté viendo minutos, que juegue lo mayor posible”, dijo Christiansen en una entrevista con ESPN.

El entrenador enfatizó la importancia de que Escobar retome su nivel, destacando su preferencia por verlo en la posición de central, aunque también valoró su versatilidad para jugar en otras demarcaciones.

“Si es de cinco o de central, yo le veo más en nuestro sistema y estilo, lo veo más de central, pero es bueno tener jugadores con esa posibilidad de jugar en distintas demarcaciones”, concluyó.