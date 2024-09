No cabe duda de que Fidel Escobar ha sido uno de los jugadores más importantes de la Selección de Panamá y Deportivo Saprissa. Sin embargo, una reciente lesión ha afectado su rendimiento y ha sido víctima de constantes críticas por la afición morada.

Fidel Escobar sufrió una lesión el pasado 22 de mayo en la final del Torneo Clausura 2024, que lo alejó de los terrenos de juego hasta el pasado 1 de septiembre, cuando vio minutos frente a la Liga Deportiva Alajuelense.

No obstante, su nivel no ha alcanzado el esperado por los aficionados, quienes no han tardado en expresar su descontento: “El regreso de Fidel Escobar ha sido malísimo. Se dice y no pasa nada”, fue uno de los comentarios que dejaron en redes sociales.

El valor de Fidel Escobar en el mercado

A pesar de las dificultades, la lesión y las críticas, el valor de Fidel Escobar en el mercado de transferencias no ha sufrido una caída significativa. Según el portal especializado Transfermarkt, el defensor panameño sigue estando valorado en 375 mil euros.

De hecho, es el precio más alto que ha alcanzado El Comandante a lo largo de su carrera, aun cuando militó en varios clubes de Europa (Sporting de Lisboa, Córdoba CF, Alcorcón y Cultural Leonesa).