El regreso de Fidel Escobar no ha sido el que se esperaba y las críticas lo han inundado.

El que parecía ser un alivio para Vladimir Quesada, se ha convertido en una preocupación. Fidel Escobar, quien era una de las piezas claves en el funcionamiento de Deportivo Saprissa, ahora es señalado como uno de los jugadores con rendimiento más bajo en el plantel.

Fidel Escobar salió lesionado del terreno de juego el pasado 22 de mayo en la final del Torneo Clausura 2024, lo que lo dejó fuera de las canchas por un periodo más argo de lo previsto. De hecho, el defensor no pudo disputar la Copa América 2024 con la Selección de Panamá.

La vuelta del futbolista se dio el pasado 1 de septiembre en un partido ante la Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, su nivel no ha sido el que tenía acostumbrado a los aficionados del Monstruo Morado. Desde su recuperación, ha jugado dos compromisos en los que, para muchos, ha dejado a deber.

Le llueven las críticas a Fidel Escobar por su nivel

“El regreso de Fidel Escobar ha sido malísimo. Se dice y no pasa nada”, “De verdad, ¿Soy el único que ve a Fidel Escobar desanimado? No sé si el quedar fuera de la Copa América le afectó, pero se ve triste desde que regresó”, “Jugadores que están debiendo: Fidel Escobar, Gino Vivi, Bolaños”, “Fidel Escobar es un jugador menos, no corre, trota, perezoso”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales tras el último partido del panameño.

Recordemos que Escobar viene de ser galardonado como el mejor jugador del Torneo Apertura 2023 y el mejor extranjero del Torneo Apertura 2023, por lo que su bajo rendimiento tiene sorprendido a más de uno.