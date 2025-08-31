Thomas Christiansen en alerta: Amir Murillo recibe fuerte golpe en Francia antes de unirse a la Selección de Panamá

El Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo no pudo sumar en su visita al Groupama Stadium, donde cayó 0-1 frente al Olympique Lyon en la tercera jornada de la Ligue 1 de Francia 2025-2026. El encuentro estuvo marcado por la temprana expulsión de CJ Egan-Riley al minuto 29’, lo que condicionó el desarrollo del partido.

Antes de esa acción, al 22’, el árbitro había señalado un penal a favor del Lyon, pero tras la revisión en el VAR la decisión fue revertida, manteniendo el empate sin goles hasta el descanso. Sin embargo, la superioridad numérica del cuadro local pesó en la segunda parte y el Marsella terminó sufriendo en los últimos minutos.

La mala fortuna llegó al minuto 88’, cuando el defensor argentino Leonardo Balerdi anotó en propia puerta, firmando así la única anotación del compromiso y decretando la derrota marsellesa. El resultado deja al equipo en la décima posición con tres unidades, producto de una victoria y dos derrotas en el inicio del campeonato.

En lo individual, Amir Murillo completó los 90 minutos con números destacados: 6 despejes, 1 disparo bloqueado, 59 toques de balón, 25/37 pases precisos (68%), 1/7 en balones largos, 2/6 en duelos terrestres, 2/3 en duelos aéreos, además de una falta recibida y un fuera de juego. Su rendimiento defensivo fue sólido pese a la caída de su equipo.

Amir Murillo viaja a Panamá

Ahora, el lateral panameño de 29 años se enfocará en la Selección de Panamá, que afrontará el arranque de la Eliminatoria de Concacaf con duelos clave frente a Surinam y Guatemala. Su experiencia y ritmo europeo serán fundamentales para el esquema del entrenador Thomas Christiansen.

Tras la ventana internacional, Amir Murillo regresará al Marsella para el duelo del 14 de septiembre frente al Lorient, correspondiente a la jornada 4, donde el equipo buscará enderezar el rumbo y acercarse a los puestos de protagonismo en la liga francesa.