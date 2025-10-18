Thomas Christiansen contra las cuerdas: Fepafut puso una condición innegociable en Panamá para enfrentar a Guatemala y El Salvador rumbo al Mundial 2026

Panamá atraviesa una actualidad algo más complicada de lo que se creía que podía tocarle vivir en las Eliminatorias al Mundial 2026. Todavía tiene chances de acceder a su boleto de clasificación directo, pero las mismas no son las deseadas a esta altura.

Según confirmó el periodista Manuel López en su cuenta oficial de Facebook, se dio una reunión interna entre las autoridades de FEPAFUT y el cuerpo técnico que encabeza Thomas Christiansen. Las mismas dejaron conclusiones para el análisis.

ver también Toda Panamá consternada por la confesión de Thomas Christiansen mientras se está quedando fuera del Mundial 2026: “Algo no funciona”

Mencionaron que el partido contra Guatemala podría decidir cuál será de los dos protagonistas el que vaya a la Copa del Mundo. Están enfocados en ganar, y se le dio un nuevo voto de confianza a Christiansen. Se darán cambios obligadamente.

Pactaron copiar el modelo de trabajo establecido por Luis Fernando Tena para la mejora en el desempeño de La Bicolor. Para eso, repatriarán a sus legionarios lo antes posible. Buscarán darle al técnico más tiempo de trabajo con su plantilla.

ver también “No le pesó el Trébol”: desde Panamá le señalan a Guatemala la figura de Thomas Christiansen que puede dejarlos sin Mundial 2026

Panamá pierde posiciones en el ranking FIFA: otro golpe para Thomas Christiansen

FIFA actualizó su ranking oficial y llegó la debida notificación a las federaciones que se encuentran directamente asociadas. Entre estas mismas se encuentra la de Panamá, quienes descendieron por sus acumulados resultados negativos.

La Canalera sufrió el descenso y pasó del puesto 29 al 31, en base a lo que fue la actualización anterior de su conteo. Bajaron dos posiciones en el mundial, pero continúan como cuartos entre los centroamericanos que mejor se han colocado.

Publicidad

Publicidad

ver también Tiene 18 años, es familiar de un jugador de la Selección de Panamá y lo acaba de fichar un grande de Sudamérica

Guatemala subió tres puestos con lo que pudo avanzar desde el 98° lugar hasta el 95° dentro del conteo oficial. El Salvador corrió con una suerte opuesta. Eran los 90° y descendieron hasta el lugar 94. La injerencia de los resultados fue obvia.

Para el final de la etapa cuatro, Surinam continúa como líder tras empatar en 1-1 con los panameños, escolta del Grupo A. La Bicolor está tercera, solamente con un punto menos que los dos anteriores. Por su parte, La Selecta quedó última.