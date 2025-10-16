Es tendencia:
Tiene 18 años, es familiar de un jugador de la Selección de Panamá y lo acaba de fichar un grande de Sudamérica

El joven y prometedor futbolista tiene todo firmado: es nuevo jugador de un gigante del fútbol sudamericano.

Por Juan Cruz Russo

Familiar de un futbolista de la Selección de Panamá fichó por un gigante de Sudamérica.
Panamá llena diariamente de sorpresas a sus aficionados con todo lo que pasa en su fútbol. Recientemente, un familiar de un futbolista que defiende la bandera de la Selección Nacional acaba de fichar por un grande del fútbol de Sudamérica.

Se trata de Yosafar Lenis, jugador de 18 años que firmó contrato por tres años en el Millonarios de Colombia. Se metió en el U20 Albiazul. Es el hermano menor de Kahiser Lenis, quien suma 10 partidos y dos goles con la Selección Mayor.

Kahiser es parte de la plantilla de los Jaguares de Córdoba, equipo que disputa la segunda categoría del deporte cafetero. Son los punteros del Torneo Clausura y grandes candidatos al ascenso, a falta de dos juegos para cerrar el certamen.

“No le pesó el Trébol”: desde Panamá le señalan a Guatemala la figura de Thomas Christiansen que puede dejarlos sin Mundial 2026

Panamá celebra: hermanos Lenis podrían llegar a lo máximo en fútbol colombiano

Los hermanos se encontrarán en Colombia y, de no mediar inconveniente, hasta podrían cruzarse en la máxima categoría. Para eso, además del ascenso del club Felino, el progreso de Yosafar deberá ser el de un deportista que va a lo máximo.

No es la primera vez que Yosafar Lenis está en el centro de la información. Desde hace varios años, fue una de las apariciones más sorprendentes de la cantera del CAI. Allá por 2020, su imagen se viralizó por un gol en el Mundial del Barrio.

Lenis se transforma en una nueva opción legionaria para la Selección Nacional, sea en su variantes juveniles o para los mayores. Millonarios es propiedad del mismo grupo que cuenta con Real Zaragoza, lo que hace todo muy tentador.

