“Hicieron silencio”: Motagua comparte su sentir tras ganar el Clásico y provoca a todo Olimpia

Previo al duelo Olimpia vs. Motagua en redes sociales se desató el debate luego que aficionados del club Merengue aseguraron que se trata del clásico más “desigual” del mundo.

Las estadísticas señalan que de 290 partidos entre Olimpia y Motagua: 111 triunfos son para los leones, 64 para el Ciclón Azul y 115 son empates.

En respuesta a esos datos, el club Motagua publicó en su cuenta de X un recuerdo que no cayó nada bien y que trajo malos recuerdos a los aficionados Melenudos.

Se trata del historial de finales que Motagua le ha ganado a Olimpia en los diferentes torneos de Liga Nacional de Honduras desde 1997 hasta el apertura 2024-2025.

“Esto es clásico”, fue el corto mensaje que acompañó la postal que tras el partido fue reposteada con el recado “Hicieron silencio” en referencia al triunfo del cuadro azul.

