Panamá

“Lo quiere Costa Rica”: en Panamá sorprenden al revelar el futuro de Thomas Christiansen tras el Mundial 2026

Thomas Christiansen sigue enfocado en el Mundial de 2026 pero luego de esta cita todo podría cambiar para Panamá.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

En Panamá causó sorpresa que se nombrara el interés de Costa Rica por Thomas Christiansen, justo cuando ya se empieza a hablar de su futuro más allá del Mundial 2026.

Desde el entorno canalero reconocen que el técnico ha despertado miradas internacionales gracias a su trabajo con la Selección de Panamá, mientras que en el lado tico podría crecer la expectativa por verlo como una opción real.

Actualmente, Thomas Christiansen mantiene contrato con la Selección de Panamá hasta el 31 de julio de 2026, pero la Copa del Mundo podría cambiar todo para bien o para mal.

¿Cuál es la situación de Thomas Christiansen con la Selección de Panamá?

El periodista Gilberto Morán comentó en Meketrefes del Deporte que, apenas se hizo público el cambio de agencia del técnico Thomas Christensen con PH Sport Agency, los primeros acercamientos que llegaron a su mesa fueron desde Costa Rica

Busquemos ya una solución al DT porque le quedan 6 meses de contrato. Lo único que yo te voy a pedir, es que no le hagas caso a Costa Rica. No debería ir a otra selección de Concacaf. Pero puedo asegurar, que en lo que salió lo de la agencia nueva, los primeros papeles que llegaron sobre la mesa de Christiansen fuero losde los ticos”, se expuso el periodista Gilberto Moran en Meketrefes del Deporte.

Así, con el reloj avanzando, en aproximadamente seis meses la Federación Costarricense de Fútbol deberá tomar una decisión clave sobre el futuro de Thomas Christiansen, quien mantiene contrato con la Selección de Panamá hasta 2026, pero sigue siendo del interés de otras selecciones.

