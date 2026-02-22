Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia en crisis y Motagua se acerca al Real España de Jeaustin Campos

El Motagua de Javier López se quedó con el clásico al derrotar a Olimpia 0-1 que significa una segunda derrota de forma consecutiva para los dirigidos por Eduardo Espinel.

El único gol del encuentro llegó a través del uruguayo Rodrigo de Olivera, quien con un cabezazo letal a los 58 minutos venció la portería defendida por Edrick Menjívar y darle el triunfo a su equipo.

ver también José Mario Pinto avisa a Olimpia con decisión que cambiará su futuro en medio de rumores de salida

Tweet placeholder

Con este triunfo, Motagua se acerca al Real España al sumar 12 puntos y con un partido menos que los aurinegros, actuales líderes indiscutidos del torneo.

Olimpia ya venía de caer en Liga Nacional y lo había hecho ante Victoria 2-1 en la jornada anterior en La Ceiba.

Así marcha la tabla de posiciones

El único invicto de momento es el Real España que dirige el tico Jeaustin Campos que tras siete partidos disputados suma 17 puntos; cinco más que Motagua, aunque el Ciclón Azul tiene un partido menos.

Publicidad

Publicidad

Equipo Puntos PJ Real España 17 7 Motagua 12 6 Olancho 9 6 Marathón 8 7 Olimpia 8 6 Platense 7 6 Victoria 7 6 Choloma 6 7 Juticalpa 6 7 Lobos UPNFM 4 6 Génesis 3 6

ver también Mientras Honduras busca DT, Jesús Casas sorprende con inesperado mensaje directo a Francis Hernández

Los resultados de la jornada 7

Real España 4-3 Lobos UPNFM

Olancho FC 1-1 Marathón

Choloma 2-1 Victoria

Platense 4-0 Juticalpa

Olimpia 0-1 Motagua

Publicidad

Así se jugará la jornada 8

Victoria vs. Olancho

Juticalpa vs. Motagua

Olimpia vs. Choloma

Lobos UPNFM vs. Platense

Marathón vs. Génesis