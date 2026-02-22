Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia en crisis y Motagua se acerca al Real España de Jeaustin Campos

El Motagua de Javier López se quedó con el clásico al derrotar a Olimpia 0-1 que significa una segunda derrota de forma consecutiva para los dirigidos por Eduardo Espinel.
El único gol del encuentro llegó a través del uruguayo Rodrigo de Olivera, quien con un cabezazo letal a los 58 minutos venció la portería defendida por Edrick Menjívar y darle el triunfo a su equipo.
Con este triunfo, Motagua se acerca al Real España al sumar 12 puntos y con un partido menos que los aurinegros, actuales líderes indiscutidos del torneo.
Olimpia ya venía de caer en Liga Nacional y lo había hecho ante Victoria 2-1 en la jornada anterior en La Ceiba.
Así marcha la tabla de posiciones
El único invicto de momento es el Real España que dirige el tico Jeaustin Campos que tras siete partidos disputados suma 17 puntos; cinco más que Motagua, aunque el Ciclón Azul tiene un partido menos.
|Equipo
|Puntos
|PJ
|Real España
|17
|7
|Motagua
|12
|6
|Olancho
|9
|6
|Marathón
|8
|7
|Olimpia
|8
|6
|Platense
|7
|6
|Victoria
|7
|6
|Choloma
|6
|7
|Juticalpa
|6
|7
|Lobos UPNFM
|4
|6
|Génesis
|3
|6
Los resultados de la jornada 7
- Real España 4-3 Lobos UPNFM
- Olancho FC 1-1 Marathón
- Choloma 2-1 Victoria
- Platense 4-0 Juticalpa
- Olimpia 0-1 Motagua
Así se jugará la jornada 8
- Victoria vs. Olancho
- Juticalpa vs. Motagua
- Olimpia vs. Choloma
- Lobos UPNFM vs. Platense
- Marathón vs. Génesis