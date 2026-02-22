Es tendencia:
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia en crisis y Motagua se acerca al Real España de Jeaustin Campos

Al cierre de la jornada, el Ciclón Azul se llevó un triunfo que le da vida en la pelea por el primer lugar del torneo de la Liga Nacional de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Rodrigo de Olivera fue el anotador del gol que le da el triunfo a Motagua ante Olimpia. Foto: ICN Sports.
Rodrigo de Olivera fue el anotador del gol que le da el triunfo a Motagua ante Olimpia. Foto: ICN Sports.

El Motagua de Javier López se quedó con el clásico al derrotar a Olimpia 0-1 que significa una segunda derrota de forma consecutiva para los dirigidos por Eduardo Espinel.

El único gol del encuentro llegó a través del uruguayo Rodrigo de Olivera, quien con un cabezazo letal a los 58 minutos venció la portería defendida por Edrick Menjívar y darle el triunfo a su equipo.

José Mario Pinto avisa a Olimpia con decisión que cambiará su futuro en medio de rumores de salida

Con este triunfo, Motagua se acerca al Real España al sumar 12 puntos y con un partido menos que los aurinegros, actuales líderes indiscutidos del torneo.

Olimpia ya venía de caer en Liga Nacional y lo había hecho ante Victoria 2-1 en la jornada anterior en La Ceiba.

Así marcha la tabla de posiciones

El único invicto de momento es el Real España que dirige el tico Jeaustin Campos que tras siete partidos disputados suma 17 puntos; cinco más que Motagua, aunque el Ciclón Azul tiene un partido menos.

EquipoPuntosPJ
Real España177
Motagua126
Olancho96
Marathón87
Olimpia86
Platense76
Victoria 76
Choloma67
Juticalpa67
Lobos UPNFM46
Génesis36
Mientras Honduras busca DT, Jesús Casas sorprende con inesperado mensaje directo a Francis Hernández

Los resultados de la jornada 7

  • Real España 4-3 Lobos UPNFM
  • Olancho FC 1-1 Marathón
  • Choloma 2-1 Victoria
  • Platense 4-0 Juticalpa
  • Olimpia 0-1 Motagua
Así se jugará la jornada 8

  • Victoria vs. Olancho
  • Juticalpa vs. Motagua
  • Olimpia vs. Choloma
  • Lobos UPNFM vs. Platense
  • Marathón vs. Génesis

