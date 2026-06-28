¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Panamá tras quedar eliminada del Mundial 2026?

Panamá cerró su Mundial 2026 con una fase de grupos muy dura. El equipo panameño se fue sin puntos ni goles y ahora espera por el sorteo de la Liga de Naciones de Concacaf para conocer su próximo partido oficial.

Panamá ya está fuera del Mundial 2026. La derrota ante Inglaterra terminó de cerrar una participación complicada para el equipo de Thomas Christiansen, que también había caído frente a Ghana y Croacia en sus dos primeras presentaciones. Tres partidos, tres derrotas y ningún gol convertido dejaron a la Marea Roja eliminada en el último lugar del Grupo L.

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Con la Copa del Mundo terminada para los canaleros, su regreso a las canchas dependerá del sorteo de la próxima Liga de Naciones de Concacaf y de la ubicación que mantenga en el ranking de la Confederación después del Mundial.

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¿Cuál es el próximo partido oficial de Panamá?

Panamá volverá a competir oficialmente en la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27. El torneo tendrá su sorteo el jueves 23 de julio, día en el que quedará más claro el camino del equipo de Thomas Christiansen para el segundo semestre del año.

Los panameños forman parte de la Liga A, donde competirán 16 equipos. Doce jugarán la fase de grupos y los cuatro mejores del ranking de Concacaf entrarán directamente a los cuartos de final.

Panamá volvería a jugar un partido por los puntos en noviembre (Getty Images).

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Antes del Mundial, Panamá aparecía en el tercer lugar del ranking masculino de Concacaf. Si logra mantenerse dentro de los cuatro primeros después de la actualización, evitaría la fase de grupos y recién volvería a jugar en noviembre. Si cae de ese grupo de privilegio, su regreso se adelantaría para la ventana de septiembre y octubre.

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Posibles fechas del próximo partido de Panamá

El primer escenario marca un regreso entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. Esa es la ventana prevista para la fase de grupos de la Liga A, donde cada selección disputará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante.

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El segundo escenario llevaría a Panamá directamente a los cuartos de final. Esa ronda se jugará del 9 al 17 de noviembre de 2026, en series de ida y vuelta. Sería el mejor panorama para la Marea Roja, porque le permitiría volver con un cruce decisivo y sin pasar por la primera etapa del torneo.

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Por ahora, no hay rival confirmado. La fecha más cercana posible para el regreso de Panamá es septiembre, aunque el camino más favorable lo ubica en noviembre, ya en los cuartos de final de la Liga de Naciones.