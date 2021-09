Manuel Arias: "México es el gigante de la Concacaf y top 5 del mundo"

Un partidazo el que se disputará mañana entre La Selección de Panamá y la Selección de México en la última fecha de esta triple jornada de Eliminatorias de Concacaf. En las primeras dos fechas, estas dos selecciones han sido las más regulares. Los aztecas lideran la tabla con seis puntos, dos victorias, con un paso perfecto. Mientras que los panameños se encuentran en el segundo lugar debido a que igualaron ante Costa Rica y posteriormente golearon a Jamaica.

El presidente de la Federación de Panamá, Manuel Arias, analizó al rival de los panameños y hasta los catalogó de estar entre las mejores selecciones del mundo. "México es el gigante de la Concacaf, es una realidad, no solo es la federación que tiene más recursos, más jugadores afuera, es la liga que mejor paga en la Concacaf y eso se demuestra, hoy después de dos partidos México va a la cabeza. Creo que nadie esperaba que Panamá estuviera en segundo pero todo mundo esperaba que México estuviera en primero y está en primero", aseveró Arias.

México es top 5 del mundo

"México es una selección probablemente Top 5 del mundo en mi parecer, es una selección que tiene un cuerpo técnico amplio, muchos recursos que no tiene una nación como Panamá, además tiene muchos legionarios y nacionalizados que nosotros no tenemos acá, aquí somos todos panameños, no hay argentinos, pero bueno, son parte de las cosas y vamos con humildad y de a poquito", continuó Manuel Arias, presidente de la Federación de Panamá.

�� REGRESAMOS A CASA ����#PanamáMayor ya se encuentra volando, siempre por @CopaAirlines, desde ���� rumbo a Panamá para continuar con la preparación del partido de este miércoles ante ����.



Ingresa a https://t.co/wOuguOPsR1 y adquiere tu ��️ para el Rommel ��️. #TodosSomosPanamá ���� pic.twitter.com/pwKqN5Lz54 — FEPAFUT (@fepafut) September 6, 2021

"Será un bonito partido para demostrar qué tanto hemos avanzado, no podemos avasallar a México, es una selección Top 5 del mundo y hay que jugarle como tal y respeto como tal, hay que ver si Dios nos da la sorpresa de sorprender, pero sería más una sorpresa que una estadística fija en el ámbito de las naciones", finalizó Manuel Arias. Recordemos que de ganar Panamá, estaría liderando la tabla de clasificación con siete unidades luego de tres jornadas.

¡RECUPERACIÓN Y CANCHA!#PanamáMayor ���� volvió a los trabajos esta mañana en Kingston luego de la victoria sobre ����.



Los titulares hicieron ejercicios de recuperación en la piscina del hotel de concentración y los suplentes entrenaron en cancha.#TodosSomosPanamá �� pic.twitter.com/FFpmxnaV3l — FEPAFUT (@fepafut) September 6, 2021