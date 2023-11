Tras la clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones y a la próxima Copa América, se informó que la Federación Panameña de Fútbol consideraba que la Selección de Panamá disputara dos amistosos en diciembre para cerrar el año con acción futbolística.

En los últimos días, periodistas manifestaron que La Roja tenía a Uruguay, Países Bajos y País Vasco, entre sus posibles rivales, en un tipo de gira que tendría lugar en España. Sin embargo, el presidente de la Fepafut, Manuel Arias, desmintió los rumores.

Presidente de la Fepafut asegura que no habrá amistosos

Este lunes, Manuel Arias tuvo una intervención en el programa radial deportivo, Meketrefes del Deporte, en el que habló de los supuestos amistosos del conjunto que dirige Thomas Christiansen. En sus declaraciones, aseguró que no hay planes de jugar esos encuentros.

“Por ahora no hay nada, si hay, que me informen. Yo no tengo una agenda o partido programado. Íbamos a jugar con País Vasco, pero se cayó porque cambiaron la fecha para el 23 de diciembre, y los jugadores y técnico querían estar en su casa para navidad”, manifestó Arias.

Quiere decir que la Selección de Panamá, hasta el momento, tiene su agenda del 2023 cerrada, a espera de que culmine el año y se busquen posibles duelos de fogueo, antes de que se reanude la Liga de Naciones de Concacaf, en la que jugarán con México en las semifinales.

¿Cuándo inicia la fase final de la actual Liga de Naciones de Concacaf?

Las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf 23/24 se jugarán el próximo 21 de marzo de 2024. El partido de la final, está programado para el 24 de marzo, al igual que el del tercer lugar.

¿Cuándo inicia la Copa América 2024?

La Copa América 2024 está pactada a iniciarse el próximo junio del 2024 y finalizará en julio del mismo año. Quiere decir que tendrá un mes de duración.