Miguel Herrera dará a conocer en las próximas horas la lista de convocados para los partidos más importantes de su mandato. El Piojo anunciará a los 26 jugadores que buscarán poner a la Selección de Costa Rica en el Mundial 2026 en la doble fecha de noviembre, aunque tienen la oportunidad de acceder al repechaje como alternativa.

La Sele enfrentará a Haití como visitante y luego a Honduras en condición de local. Para estos encuentros, el técnico del seleccionado tico hará realidad el regreso de Joel Campbell después de un año sin formar parte de una nómina.

Para eliminar a Honduras: la figura de Alajuelense que llamará Miguel Herrera

Sin embargo, no será la única figura de la Liga Deportiva Alajuelense que volverá a la Tricolor en este mes de noviembre. Según pudo confirmar el periodista Kevin Jiménez, Anthony Hernández estará entre los convocados para esta doble fecha de Eliminatorias.

Anthony Hernández vuelve a La Sele. (Foto: Jonh Duran)

El gran héroe del equipo finalista de la Copa Centroamericana será convocado por tercera vez bajo el mando del Piojo Herrera. Estuvo en la primera doble fecha de Eliminatorias en septiembre, aunque no jugó, y anteriormente formó parte en el debut del DT ante Estados Unidos en enero de este año.

Sólo sumó minutos en la goleada 3-0 que recibió en tierras norteamericanas la Tricolor. Además, tiene cuatro partidos en su carrera con la camiseta tica. Esta convocatoria le llega en uno de los mejores momentos de su etapa como jugador profesional, luego de lo que fue la llave de semifinales ante Olimpia en la que anotó los dos goles manudos.

Hernández acompañaría a Joel Campbell, Warren Madrigal, Alonso Martínez, Manfred Ugalde y Álvaro Zamora entre los delanteros convocados para la doble fecha de noviembre.