Toda Panamá consternada por la denuncia de una figura de la Selección: “Desapercibidos e ignorados”

Panamá entera se encuentra consternada por una contundente denuncia que le pega de lleno tanto a las autoridades como a los aficionados. FEPAFUT se posó en el centro de la tormenta con estas declaraciones. No es un buen momento.

Marta Cox, estrella de la Selección Femenil, compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales. Lo hizo a través de sus Instagram Stories, con el fin de relatar esa dura realidad que le toca vivir a los atletas panameños. Sus logros son efímeros.

El mensaje con el que Marta Cox puso en vilo a Panamá.

Señaló que solamente se les reconocen los objetivos alcanzados en el momento o después de ponerle fin a su carrera deportiva. Por ende, mientras están en lo más alto de su rendimiento, no reciben el cariño ni la atención que necesitan.

Además, Cox se encargó de dejar en claro la importancia de valorar y apoyar a los atletas nacionales mientras están activos. Postuló que poco sirve darles atención con el retiro concretado, mucho menos aún cuando ya pasaron a la inmortalidad.

Panamá celebra la noticia que los pone un paso delante de Guatemala en Eliminatorias

Luis Fernando Tena le realizó un pedido elemental a la FFG para el periodo que se le avecina. Este mismo se trataba de estirar los microciclos. Para eso, el técnico pidió que todos los clubes respetasen sus citaciones y prestasen a los futbolistas.

El revuelo no tardó en llegar entre algunos clubes. Se sintieron perjudicados, en especial, aquellos que disputan también la Copa Centroamericana. Esos equipos ejercieron presión, a punto tal que Tena accedió a dejarles retener a sus figuras.

Thomas Christiansen vive un presente totalmente distinto. Ni siquiera tuvo que pedirle a las autoridades de la FEPAFUT lo que necesitaba. Según confirmó Raúl Ochoa en su cuenta de X, los jugadores llegarán a concentrar desde el viernes.

