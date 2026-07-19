Cuánto cobran Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber por cantar en la final del Mundial 2026

Los detalles del cobro de los artistas que estarán en la final del Mundial 2026.

Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber encabezarán el primer show de medio tiempo de una final de la Copa del Mundo, pero no recibirán un pago convencional por subir al escenario durante Argentina vs. España.

Publicidad

De acuerdo con la información publicada antes del evento, los artistas renunciaron a sus honorarios y donarán su participación a la iniciativa solidaria organizada por FIFAy Global Citizen. Por lo tanto, cobrarán cero dólares como caché por su actuación.

ver también Cuánto dura el show de medio tiempo de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

La misma modalidad alcanza a los demás participantes del espectáculo, entre ellos Burna Boy, Gustavo Dudamel, Coldplay y el PS22 Chorus.

¿FIFA paga los gastos del espectáculo?

Que los artistas no cobren un caché no significa que el show no tenga costos.

La producción requiere escenario, iluminación, sonido, ensayos, transporte, seguridad, personal técnico y alojamiento. Según el modelo informado, la organización se hace cargo de esos gastos operativos y logísticos, pero no paga una tarifa convencional a los cantantes por presentarse.

FIFA no difundió el presupuesto completo destinado a la producción.

Por qué Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber actuarán gratis

El espectáculo fue producido por Global Citizen y estará vinculado con el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso de niños de todo el mundo a la educación y al fútbol.

Publicidad

ver también Shakira, de “Waka Waka” a “Dai Dai”: todas sus canciones y presentaciones en la historia de los Mundiales

FIFA informó que ya se reunieron más de 50 millones de dólares y que un dólar de cada entrada vendida durante el Mundial fue destinado a proyectos sociales.

Los artistas donarán su tiempo y utilizarán la exposición del evento para promover la campaña.

Qué obtienen los artistas aunque no cobren

La principal compensación indirecta será la exposición mundial.

La final entre Argentina y España será transmitida en numerosos países y el show quedará integrado dentro de la cobertura oficial del partido. Para los artistas, participar supone:

Publicidad

Llegar a una audiencia internacional.

Promocionar canciones y proyectos.

Aumentar reproducciones en plataformas digitales.

Asociar su imagen con una iniciativa solidaria.

Formar parte del primer show de medio tiempo de una final mundialista.

Estos beneficios no representan un pago directo de FIFA, pero pueden generar un impacto comercial posterior.

Publicidad

Quiénes participarán en el show de la final

El elenco confirmado está compuesto por:

Madonna.

Shakira y Burna Boy.

BTS.

Justin Bieber.

Gustavo Dudamel.

PS22 Chorus con Coldplay.

Chris Martin, líder de Coldplay, fue el encargado de la curaduría artística de la presentación.

El espectáculo se realizará inmediatamente después del primer tiempo de Argentina vs. España y tendrá una duración musical aproximada de 11 minutos.