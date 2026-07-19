¿Se alargará el descanso de Argentina vs. España por el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026?

Las opciones que hay que se alargue el medio tiempo de Argentina vs. España.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá un descanso más largo de lo habitual debido al show de medio tiempo protagonizado por Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

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La pausa será de 17 minutos, dos más que los 15 habituales. De ese tiempo, aproximadamente 11 minutos estarán destinados al espectáculo musical y el resto se utilizará para instalar y retirar el escenario antes de que comience el segundo tiempo.

Cuánto durará el descanso de Argentina vs. España

El entretiempo de la final tendrá una duración total de 17 minutos.

La distribución prevista será la siguiente:

11 minutos: actuaciones musicales.

actuaciones musicales. Aproximadamente seis minutos: montaje y desmontaje del escenario, ingreso y salida de los artistas y preparación del campo.

montaje y desmontaje del escenario, ingreso y salida de los artistas y preparación del campo. Duración total: 17 minutos.

FIFA comunicó a las federaciones que la pausa no se extenderá durante media hora, como se había mencionado inicialmente. El descanso será solamente dos minutos más largo que el de un partido habitual.

Por qué se alargará el entretiempo de la final

La extensión permitirá realizar el primer show de medio tiempo de la historia de una final de la Copa del Mundo.

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La presentación reunirá a varios artistas y requerirá colocar rápidamente una estructura sobre el terreno de juego. Una vez terminado el espectáculo, el escenario deberá ser retirado y el campo tendrá que quedar preparado para reanudar el partido.

Los artistas principales serán:

Shakira junto a Burna Boy.

Madonna.

BTS.

Justin Bieber.

Gustavo Dudamel.

PS22 Chorus acompañado por Coldplay.

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El espectáculo fue producido por Global Citizen y contó con la curaduría artística de Chris Martin, líder de Coldplay.

ver también Pronóstico de Argentina vs. España: resultado, goleadores y figura de la final del Mundial 2026, según la IA

Qué dice el reglamento sobre la duración del descanso

La Regla 7 de la International Football Association Board establece que los jugadores tienen derecho a un intervalo de medio tiempo que no debe superar los 15 minutos.

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La duración debe quedar establecida en el reglamento de la competición y cualquier modificación tiene que estar contemplada por la organización. La pausa de 17 minutos anunciada para la final representa una adaptación especial de dos minutos respecto del límite general.

El descanso no durará 30 minutos

Las primeras versiones señalaban que FIFA podía extender el entretiempo hasta los 30 minutos para ofrecer una presentación similar a la del Super Bowl.

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Ese escenario fue descartado. La pausa confirmada será de 17 minutos, por lo que el segundo tiempo comenzará apenas dos minutos más tarde que en un partido convencional.

La duración reducida obligará a que las actuaciones sean breves. Debido a la cantidad de artistas, se espera que el espectáculo incluya fragmentos, versiones cortas y transiciones rápidas, aunque FIFA no publicó el formato completo.

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A qué hora comenzará el show de medio tiempo

La presentación comenzará inmediatamente después del final del primer tiempo, por lo que no tendrá una hora exacta.

Argentina vs. España empezará a la 1:00 p. m. en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y a las 2:00 p. m. en Panamá. El horario aproximado del show será:

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Entre la 1:50 y las 2:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Entre las 2:50 y las 3:00 p. m.: Panamá.

El comienzo dependerá de las interrupciones y del tiempo agregado durante la primera mitad.

El último partido que albergó el MetLife Stadium fue la agónica victoria de Noruega sobre Brasil por los octavos de final. (Foto: Getty)

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Qué harán los jugadores durante el show

Los futbolistas de Argentina y España se dirigirán a los vestuarios como en cualquier otro partido.

Lionel Scaloni y Luis de la Fuente podrán utilizar la pausa para dar indicaciones, realizar ajustes y preparar el segundo tiempo. La diferencia será mínima, ya que los equipos permanecerán inactivos solamente dos minutos más de lo habitual.

Una vez retirado el escenario y acondicionado el campo, los jugadores volverán a realizar una breve entrada en calor antes de la reanudación.

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Un cambio histórico para una final del Mundial

Nunca antes el partido por el título había incluido un espectáculo musical durante el descanso.

La final de 2026 combinará por primera vez los dos tiempos del encuentro con un show internacional. Aun así, FIFA optó por limitar la extensión para evitar una interrupción demasiado prolongada en el duelo que definirá al campeón del mundo.