Simulador del Mundial 2026: juegue y adivine los rivales de Panamá

El Mundial 2026 está cada vez más cerca. Con 42 selecciones confirmadas y otras seis por definirse a través de los sistemas de repechaje, las aficiones palpitan lo que será el sorteo oficial. Este mismo se realizará el próximo 5 de diciembre.

Panamá aparece como único representante de Centroamérica, tras la eliminación de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Concacaf cuenta con Estados Unidos, Canadá, México, Curazao y Haití como sus representantes.

Dos plazas más podrían sumarse, siempre y cuando Jamaica y Surinam saquen el debido provecho de la repesca intercontinental. Podría ser una gran participación de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

Mundial 2026: cómo simular el sorteo de Panamá

1) Ingrese al siguiente enlace para acceder a la herramienta de calculadora de escenarios de la Copa del Mundo.

2) Te encontrarás con el siguiente menú, donde debes posicionarte en la solapa ‘Group Draw’ y luego cliquear la opción “Start Group Draw”, para indicarle a la herramienta que comience a combinar aleatoriamente a los equipos en sus respectivos grupos, siempre bajo las normativas de FIFA para el sorteo de la Copa del Mundo.

Según el simulador, Panamá jugará el Mundial 2026 en el Grupo H, junto a Inglaterra, Senegal y Jordania.

3) La aplicación habrá realizado de inmediato la acción deseada y podrás ver los grupos sorteados. Cabe aclarar que este simulador, para hacer más interactivo el juego, pronostica automáticamente a los equipos del bolillero 4 por medio de la predicción una IA, para no tener que mencionar “equipo a confirmar”.

4) Luego de esta simulación inicial, el juego brinda la posibilidad de volver a simular los grupos. Para ello, tienes que pulsar la opción ‘Re-run Draw’ que figura en el rectángulo azul en la parte superior del portal, por encima de los grupos sorteados.