Sanción de Concacaf: Thomas Christiansen celebra la noticia que Panamá necesitaba para acercarse al Mundial 2026

Panamá se juega hoy una final anticipada ante Guatemala en la carrera por el boleto directo al Mundial 2026. En un Grupo A extremadamente apretado, cada detalle puede inclinar la balanza y, en las últimas horas, la Sele recibió una noticia que cayó como alivio en el cuerpo técnico de Thomas Christiansen.

¿Cuál es la buena noticia que recibió Panamá para el partido final?

Concacaf confirmó la suspensión de Brayan Gil y Jefferson Valladares, dos titulares habituales de El Salvador, para el duelo que los cuscatlecos disputarán ante Panamá en la última fecha de la fase final. Ambos futbolistas recibieron tarjeta amarilla en la derrota ante Surinam, cuando el marcador aún estaba 0-0, y acumularon su segunda amonestación, lo que activa automáticamente una fecha de castigo según el reglamento.

La baja de Gil representa un golpe directo al ataque salvadoreño, mientras que Valladares, clave por la banda derecha, también quedará fuera. Para Panamá, que podría llegar a ese partido necesitado de puntos y diferencia de gol, la noticia significa una ventaja competitiva que no estaba en los planes.

Christianen, consciente de que el margen de error en el grupo es mínimo, encuentra en esta resolución un respiro dentro de un panorama que se volvió complejo tras la goleada de Surinam a El Salvador, que dejó a los caribeños líder con una amplia diferencia de gol. La Sele panameña sabe que depende de sí misma, pero cualquier factor externo que alivie el camino es bienvenido.

El Salvador pierde dos jugadores importantes para enfrentar a Panamá. (Foto: Getty Images)

El cierre del grupo será dramático. Panamá está obligado a ganarle a El Salvador si quiere tener esperanzas de poder clasificar al siguiente Mundial. Tanto sea de forma directa como por repechaje.

Publicidad

Publicidad

ver también “Extorsión”: sale a la luz el verdadero motivo por el que Edgardo Fariña se perdería el partido decisivo entre Guatemala y Panamá

Pese a que los cuscatlecos estén afuera de todo, no deja de ser un partido importante para ellos que tienen la responsabilidad de definir a los clasificados. Veremos si estas dos ausencias los termina perjudicando seriamente.