Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias Concacaf

Sanción de Concacaf: Thomas Christiansen celebra la noticia que Panamá necesitaba para acercarse al Mundial 2026

De cara al partido definitorio contra El Salvador en la última fecha, Panamá recibe una gran noticia para ese encuentro.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Panamá recibe una buena noticia para el final de las Eliminatorias. (Foto: Getty Images)
Panamá recibe una buena noticia para el final de las Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

Panamá se juega hoy una final anticipada ante Guatemala en la carrera por el boleto directo al Mundial 2026. En un Grupo A extremadamente apretado, cada detalle puede inclinar la balanza y, en las últimas horas, la Sele recibió una noticia que cayó como alivio en el cuerpo técnico de Thomas Christiansen.

¿Cuál es la buena noticia que recibió Panamá para el partido final?

Concacaf confirmó la suspensión de Brayan Gil y Jefferson Valladares, dos titulares habituales de El Salvador, para el duelo que los cuscatlecos disputarán ante Panamá en la última fecha de la fase final. Ambos futbolistas recibieron tarjeta amarilla en la derrota ante Surinam, cuando el marcador aún estaba 0-0, y acumularon su segunda amonestación, lo que activa automáticamente una fecha de castigo según el reglamento.

La baja de Gil representa un golpe directo al ataque salvadoreño, mientras que Valladares, clave por la banda derecha, también quedará fuera. Para Panamá, que podría llegar a ese partido necesitado de puntos y diferencia de gol, la noticia significa una ventaja competitiva que no estaba en los planes.

Christianen, consciente de que el margen de error en el grupo es mínimo, encuentra en esta resolución un respiro dentro de un panorama que se volvió complejo tras la goleada de Surinam a El Salvador, que dejó a los caribeños líder con una amplia diferencia de gol. La Sele panameña sabe que depende de sí misma, pero cualquier factor externo que alivie el camino es bienvenido.

El Salvador pierde dos jugadores importantes para enfrentar a Panamá. (Foto: Getty Images)

El Salvador pierde dos jugadores importantes para enfrentar a Panamá. (Foto: Getty Images)

El cierre del grupo será dramático. Panamá está obligado a ganarle a El Salvador si quiere tener esperanzas de poder clasificar al siguiente Mundial. Tanto sea de forma directa como por repechaje.

Publicidad
“Extorsión”: sale a la luz el verdadero motivo por el que Edgardo Fariña se perdería el partido decisivo entre Guatemala y Panamá

ver también

“Extorsión”: sale a la luz el verdadero motivo por el que Edgardo Fariña se perdería el partido decisivo entre Guatemala y Panamá

Pese a que los cuscatlecos estén afuera de todo, no deja de ser un partido importante para ellos que tienen la responsabilidad de definir a los clasificados. Veremos si estas dos ausencias los termina perjudicando seriamente.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Thomas Christiansen confirma la razón por la que Panamá ya no entrenó en el estadio El Trébol
Panama

Thomas Christiansen confirma la razón por la que Panamá ya no entrenó en el estadio El Trébol

“Callar al público”: Thomas Christiansen es contundente con la hostilidad que ha tenido Panamá en Guatemala
Panama

“Callar al público”: Thomas Christiansen es contundente con la hostilidad que ha tenido Panamá en Guatemala

¿Presión?: Thomas Christiansen contesta a Luis Fernando Tena previo al juego de Panamá vs Guatemala
Panama

¿Presión?: Thomas Christiansen contesta a Luis Fernando Tena previo al juego de Panamá vs Guatemala

Honduras los borra por este motivo y quedan advertidos para el partido ante Costa Rica
Honduras

Honduras los borra por este motivo y quedan advertidos para el partido ante Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo