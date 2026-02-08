Roberto De Zerbi y Olympique de Marsella reciben fuerte golpe en su primer partido sin Michael Amir Murillo

El París Saint-Germain reafirmó su condición de líder de la Ligue 1 con una contundente goleada 5-0 en el clásico de Francia ante el Olympique de Marsella, un partido que terminó por sentenciar cualquier ilusión del conjunto marsellés en la pelea por el título y que, además, marcó el primer encuentro sin el panameño Michael Amir Murillo, ya incorporado al Beşiktaş de Turquía.

ver también Michael Amir Murillo casi no debuta en Besiktas: revelan el castigo de Olympique Marsella que puso en riesgo su físico

Antes del pitazo inicial, el Marsella aún se aferraba a una remota esperanza. Un triunfo en el Parque de los Príncipes habría colocado al equipo dirigido por Roberto De Zerbi a solo seis puntos del PSG y a siete del Lens, un escenario que mantenía viva la competencia. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápidamente sobre el césped parisino.

El PSG impuso su jerarquía y su potencia ofensiva, con un Ousmané Dembélé desatado. El atacante francés fue la gran figura del encuentro al firmar un doblete y aportar una asistencia, liderando un ataque que pasó por encima de un rival sin respuestas, especialmente en un segundo tiempo demoledor.

Ni siquiera Mason Greenwood, máximo artillero del campeonato con 13 goles, logró marcar diferencia. El Marsella jamás encontró el camino para frenar al ciclón parisino, que transformó un partido parejo en el primer tiempo en una auténtica exhibición futbolística tras el descanso.

La derrota vuelve a colocar a Roberto De Zerbi en el ojo del huracán, ya que los resultados no acompañan su proyecto deportivo. El técnico italiano, además, fue señalado como uno de los principales responsables de la salida de Michael Amir Murillo, una decisión que sigue generando debate entre la afición marsellesa.

ver también Michael Amir Murillo sorprende con su primera decisión tras fichar con Besiktas

Mientras el PSG se encamina con paso firme hacia otro campeonato doméstico, Michael Amir Murillo inicia una nueva etapa en el fútbol europeo. El defensor panameño buscará brillar en Turquía con el Beşiktaş, replicando el alto nivel que mostró en Francia y consolidándose de cara a sus próximos retos internacionales.

Publicidad