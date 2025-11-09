Panamá se ilusiona: desde la MLS llega un notición que Thomas Christiansen no puede ignorar

Thomas Christiansen tendrá la responsabilidad de buscar el boleto al Mundial de 2026 ante Guatemala y El Salvador. En la previa de estos compromisos, el DT de la Selección de Panamá recibió un mensaje que no podrá ignorar por mucho tiempo.

Directo desde la MLS a Thomas Christiansen recibió una notificación que desde Panamá celebran y esperan poder sacarle provecho a la situación pensando en el futuro.

¿Cuál es la noticia que recibió Thomas Christiansen desde la MLS?

La gran noticia es que el panameño Rafael Mosquera de 20 años de edad, fue la gran figura en la final de la MLS Next Pro, donde su doblete resultó decisivo para que New York Red Bulls 2 se consagrara campeón ante el Colorado Rapids 2. Tras empatar (3-3) en 120 minutos, todo terminó definiéndose en la anda de los penales (3-1).

El delantero panameño apareció en los momentos clave, sostuvo a su equipo con personalidad y terminó quedándose con el premio al MVP de la final, coronando una actuación memorable que lo pone en el radar como una de las promesas más interesantes del torneo.

Rafael Mosquera: Campeón y MVP con el New York Red Bulls 2

Fueron 11 goles y 11 asistencias en total para Rafael Mosquera en este torneo con los New York Red Bulls 2. Recordemos que el jugador ya registra procesos inferiores con la Selección Sub-20 de Panamá y ahora deberá seguir trabajando para tener su oportunidad en la mayor.

¿Cuándo juega Panamá ante Guatemala y El Salvador por Eliminatorias?

Panamá jugará ante Guatemala el próximo 14 de noviembre como visitante desde el Estadio Manuel Felipe Carrera. Mientras que ante El Salvador jugará el miércoles 19 de noviembre como local en busca de un boleto al Mundial de 2026.