Michael Amir Murillo está a un paso de ganar su primer título en Turquía

El Beşiktaş JK firmó una noche contundente en la Copa de Turquía, al golear 3-0 al Alanyaspor y asegurar su clasificación a las semifinales del certamen, en un partido donde el panameño Michael Amir Murillo fue protagonista durante los 90 minutos. El conjunto de Estambul mostró jerarquía y eficacia en momentos clave para liquidar una serie que lo mantiene en la pelea por el título.

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El marcador se abrió al minuto 18’, cuando el delantero El Bilal Touré rompió el cero con una definición precisa que encaminó el partido para los locales. A partir de ahí, el Beşiktaş manejó los tiempos del encuentro, imponiendo su ritmo y controlando los intentos ofensivos del rival, que no encontró respuestas claras en ataque.

Murillo, sólido en defensa y clave en la estructura

En la segunda mitad, el dominio del conjunto blanquinegro se terminó de reflejar en el marcador. Fue hasta el minuto 83’ cuando Oh Hyeon-gyu amplió la ventaja, y apenas dos minutos después, al 85’, Orkun Kökçü selló la goleada con el tercer tanto, desatando la celebración en el Tüpraş Stadyumu.

En lo individual, el Seleccionado de Panamá completó una actuación destacada, evidenciando su importancia en el esquema defensivo. El lateral disputó los 90 minutos, registrando 2 intercepciones, 5 despejes, 5 recuperaciones y un 88% de precisión en pases (30/34), además de aportar 1 pase clave en ofensiva. Su desempeño confirma su adaptación y crecimiento en el fútbol turco.

El panameño también mostró intensidad en los duelos, con 2/6 ganados en enfrentamientos terrestres, además de recibir una falta y participar activamente en salida con balón. Su presencia fue fundamental para mantener el arco en cero y sostener el orden defensivo ante los intentos del Alanyaspor.

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Con este resultado, el Beşiktaş avanza con confianza a la siguiente ronda, mientras que Murillo sigue consolidándose como una pieza importante en el equipo. Su próximo desafío será el lunes 27 de abril, cuando enfrenten al Fatih Karagümrük SK por la jornada 31 de la Superliga de Turquía, donde buscarán mantener el buen momento.

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