La Selección de Panamá, a pesar de que estuvo cerca de dar una sorpresa en su debut en la Copa América 2024 contra la Selección de Uruguay, no logró evitar la derrota frente al elenco sudamericano. Con anotaciones de Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña, el onceno dirigido por Marcelo Bielsa se terminó llevando el triunfo 3-1.

Sin embargo, el resultado no reflejó, en su totalidad, lo visto dentro del terreno de juego. Los Canaleros se mantuvieron con un solo gol en contra hasta el minuto 85, mostrando una sólida defensa y un juego ordenado, aunque no sería suficiente para salir con vida del terreno.

La dura verdad que reveló Yoel Bárcenas en zona mixta

Uno de los que se mostró decepcionado, fue Yoel Bárcenas, quien dejó de lado el buen lapso que tuvo Panamá durante el compromiso y destacó la falta de intensidad del elenco Canalero desde el primer minuto.

Bárcenas, en sus declaraciones en zona mixta, fue claro al señalar las deficiencias iniciales del equipo: “Bueno, un poco molesto porque empezamos a jugar después de que nos metieron el gol y la sensación que tengo es que… no sé si era miedo escénico o que, pero en mi pensar, muy enojado por ese tema. La sensación que me da es que nos cagamos, no tenemos que reaccionar después de que nos anotan”.

“Si queremos subir el nivel, tenemos que darnos cuenta de todas esas cosas. No tenemos que esperar que nos anoten, luego muchas pérdidas y no hacemos lo que trabajamos. Un poco decepcionado por mi actuación individual también”, agregó.

“Siento que no estuvimos preparados a la intensidad que por ahí puso Uruguay sobre todo mentalmente. Físicamente también, porque se notó. Luego nos adaptamos a su velocidad y su ritmo y les pudimos meter en aprietos. Pero tenemos que estar antes, tenemos que estar viendo lo que va a venir”, sostuvo.

Pensando en el siguiente rival

Para concluir, Bárcenas se refirió a Estados Unidos, su próximo rival, un equipo que conocen bien como competidor en la Concacaf, destacando que la selección panameña es consciente de que será un partido “difícil” y que deben estar “preparados mentalmente” para ese duelo.