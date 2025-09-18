Román Torres vuelve al fútbol: el ídolo de Panamá entra en el radar de la MLS gracias a su nuevo equipo

Panamá entera celebra el regreso de un ídolo al fútbol profesional. Román Torres tiene un nuevo equipo, muy cerca de Seattle Sounders. Inactivo desde mediados del actual 2025, el ídolo panameño tiene todo listo para regresar a su trabajo.

Torres disputó un total de 119 partidos con la Selección Nacional y fue clave para la clasificación a Rusia 2018. Marcó el gol que puso al equipo por primera vez en una Copa del Mundo. Jugó los tres encuentros respectivos a la fase de grupos.

Además, el excapitán de La Canalera logró ser campeón de la MLS Cup en uno de sus pasos por los Sounders. Ahora, en la misma ciudad, el defensor volverá al trabajo en un inesperado equipo y lo hará desde un lugar totalmente diferente.

Panamá celebra la vuelta de Román Torres al fútbol: está en el radar de la MLS

Román Torres dio por finalizada su extensa y exitosa carrera el primero de julio del corriente 2025, tras dos temporadas en el Tacoma Stars de Estados Unidos, aunque su mejor paso por dicho país lo tuvo en defensa del Seattle Sounders.

Torres fue presentado como nuevo entrenador del Seatown FC de Seattle, que disputa la UPSL. Explicó que esta liga es muy competitiva y significa una chance importante, tanto para él como para sus dirigidos. Muchas veces, permite que los futbolistas y técnicos den el gran salto hacia la MLS por su buenos rendimientos.

“Entrenar en la UPSL es una gran oportunidad, un reto que me motiva cada día. Esta liga ofrece un nivel competitivo que exige disciplina, compromiso y mucha preparación. Eso la convierte en una excelente plataforma de desarrollo para el talento. Esta liga es muy importante para todos los jugadores”, sentenció.