Golpe al futuro de Panamá: Botafogo toma una drástica decisión con Kadir Barría que complica a los Canaleros

La Selección Sub-20 de Panamá sufrió un duro revés de cara al Campeonato Sub-20 de Concacaf, luego de que la Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmara que no podrá contar con Kadir Barría ni Josué Vergara para disputar el torneo clasificatorio. Ambos futbolistas, que militan en el Botafogo de Brasil y el KAA Gent de Bélgica, respectivamente, no recibieron el permiso de sus clubes para integrarse al combinado canalero.

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La FPF explicó que esta situación responde a que el Premundial Sub-20 no forma parte de las Fechas FIFA, por lo que las instituciones no tienen la obligación de ceder a sus jugadores. En su comunicado, la Federación informó: “Los jugadores Kadir Barría, del Botafogo, de Brasil, y Josué Vergara, del KAA Gent, de Bélgica, no estarán con Panamá en el próximo Campeonato Sub-20 de CONCACAF. Tanto Barría como Vergara no fueron prestados por sus respectivos equipos para la competición”.

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Pese a estas dos sensibles bajas, también hubo noticias positivas para el cuerpo técnico panameño. La Federación Panameña de Fútbol confirmó que Joseph Pacheco, Moisés Richards, Ernesto Gómez y Mihajir Jiménez sí fueron autorizados por sus respectivos clubes y estarán disponibles para disputar el torneo. Los cuatro jugadores se incorporarán directamente a la concentración que el equipo realizará en Puebla, donde iniciará su participación en la competencia.

Como parte de la preparación final, la delegación panameña viajará este domingo rumbo a México, donde instalará un campamento en Pachuca antes del arranque oficial del certamen. La FPF señaló que la lista de futbolistas que realizará el viaje será revelada un día antes de la salida del equipo, afinando los últimos detalles de la convocatoria.

Además, la Federación adelantó que los jugadores Estevis López y Gerson Gordon se integrarán al grupo durante el fin de semana previo al desplazamiento hacia territorio mexicano. Ambos forman parte de la planificación del cuerpo técnico mientras se define la nómina definitiva para afrontar uno de los torneos juveniles más importantes del área.

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La lista oficial de convocados que representará a Panamá en el Campeonato Sub-20 de Concacaf será anunciada la próxima semana a través de los canales oficiales de la FPF. Con las ausencias ya confirmadas de Barría y Vergara, el conjunto canalero buscará sobreponerse a estas bajas y pelear por uno de los boletos rumbo al Mundial Sub-20, confiando en el talento de una generación que mantiene grandes expectativas para el futuro del fútbol panameño.