Todavía no salió, pero ya tiene precio: cuánto vale la nueva camiseta de Panamá para el Mundial 2026

Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para el lanzamiento de las nuevas camisetas de la Selección de Panamá. Y la expectativa es total, pues se trata de los uniformes con los que competirá ante Ghana, Croacia e Inglaterra en el Grupo L del Mundial 2026.

La FEPAFUT (Federación Panameña de Fútbol) ya confirmó a través de sus redes sociales que serán reveladas al público el próximo 14 de abril. Es decir, en exactamente una semana.

¿Cuánto cuestan las nuevas camisetas de la Selección de Panamá?

Sin embargo, este martes apareció una interesante novedad en el sitio web oficial de Reebok —la marca que patrocina a la Marea Roja desde 2022— referida a las tres “poleras” en cuestión: la local, la visitante y la alternativa.

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Sucede que Reebok activó la preventa de las tres camisas que Panamá podría utilizar en el Mundial 2026. Los precios de las tallas de hombres y mujeres están 79.95$, mientras que las de niños cuestan 59.95$.

En las fotos que aparecen en la tienda online, claro está, no se observan con claridad los detalles del diseño. Solo se deja claro que serán de color rojo, blanco y azul. Si usted decide hacer su compra a través de la preventa, la entrega le llegará el 20 de abril.

(Foto: Reebok)

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Lo más factible es que Panamá estrene su flamante indumentaria en el amistoso que jugará con Brasil el 31 de mayo, en el Estadio Maracaná. Resta ver si la Federación cierra un fogueo más para que la Selección se despida de los aficionados en el Rommel Fernández antes de disputar la cita máxima.

En síntesis

Preventa activa: a una semana del lanzamiento oficial, la marca Reebok habilitó la compra anticipada de las tres nuevas camisetas de Panamá para el Mundial 2026.

a una semana del lanzamiento oficial, la marca habilitó la compra anticipada de las tres nuevas camisetas de para el Mundial 2026. Precios confirmados: las indumentarias para hombre y mujer tienen un costo de $79.95 , mientras que la versión para niños se fijó en $59.95 .

las indumentarias para hombre y mujer tienen un costo de , mientras que la versión para niños se fijó en . Estreno a la vista: la Marea Roja luciría su nuevo uniforme el próximo 31 de mayo, en el amistoso de gala ante Brasil en el Maracaná.