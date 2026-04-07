Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Todavía no salió, pero ya tiene precio: cuánto vale la nueva camiseta de Panamá para el Mundial 2026

Reebok ya confirmó los precios de los nuevos uniformes que la Selección de Panamá utilizará en la Copa del Mundo.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Conozca el precio de los nuevos uniformes de Panamá.
© FEPAFUTConozca el precio de los nuevos uniformes de Panamá.

Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para el lanzamiento de las nuevas camisetas de la Selección de Panamá. Y la expectativa es total, pues se trata de los uniformes con los que competirá ante Ghana, Croacia e Inglaterra en el Grupo L del Mundial 2026.

La FEPAFUT (Federación Panameña de Fútbol) ya confirmó a través de sus redes sociales que serán reveladas al público el próximo 14 de abril. Es decir, en exactamente una semana.

¿Cuánto cuestan las nuevas camisetas de la Selección de Panamá?

Sin embargo, este martes apareció una interesante novedad en el sitio web oficial de Reebok —la marca que patrocina a la Marea Roja desde 2022— referida a las tres “poleras” en cuestión: la local, la visitante y la alternativa.

En África ya lo filtraron: Panamá prepara un nuevo amistoso contra otra Selección que estará en el Mundial 2026

ver también

En África ya lo filtraron: Panamá prepara un nuevo amistoso contra otra Selección que estará en el Mundial 2026

Sucede que Reebok activó la preventa de las tres camisas que Panamá podría utilizar en el Mundial 2026. Los precios de las tallas de hombres y mujeres están 79.95$, mientras que las de niños cuestan 59.95$.

En las fotos que aparecen en la tienda online, claro está, no se observan con claridad los detalles del diseño. Solo se deja claro que serán de color rojo, blanco y azul. Si usted decide hacer su compra a través de la preventa, la entrega le llegará el 20 de abril.

(Foto: Reebok)

(Foto: Reebok)

Publicidad

Lo más factible es que Panamá estrene su flamante indumentaria en el amistoso que jugará con Brasil el 31 de mayo, en el Estadio Maracaná. Resta ver si la Federación cierra un fogueo más para que la Selección se despida de los aficionados en el Rommel Fernández antes de disputar la cita máxima.

En síntesis

  • Preventa activa: a una semana del lanzamiento oficial, la marca Reebok habilitó la compra anticipada de las tres nuevas camisetas de Panamá para el Mundial 2026.
  • Precios confirmados: las indumentarias para hombre y mujer tienen un costo de $79.95, mientras que la versión para niños se fijó en $59.95.
  • Estreno a la vista: la Marea Roja luciría su nuevo uniforme el próximo 31 de mayo, en el amistoso de gala ante Brasil en el Maracaná.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Baja sensible: Nacional le confirma a Panamá la lesión de Luis Mejía
Mundial 2026

Baja sensible: Nacional le confirma a Panamá la lesión de Luis Mejía

Selección de Panamá queda envuelta en un escándalo preocupante
Mundial 2026

Selección de Panamá queda envuelta en un escándalo preocupante

Figuras de Panamá consiguen dar el salto en la élite a 66 días del Mundial
Mundial 2026

Figuras de Panamá consiguen dar el salto en la élite a 66 días del Mundial

Panamá entra en alerta por la salud de Fidel Escobar
Mundial 2026

Panamá entra en alerta por la salud de Fidel Escobar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo